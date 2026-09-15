De Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden in het Diekhuus heeft, in samenwerking met andere partijen, aandacht besteed aan de jaarlijkse Week van Lezen en Schrijven. Goed kunnen lezen en schrijven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een brief begrijpen of een formulier invullen kan soms lastig zijn.

Tijdens deze week, van 8 tot en met 15 september 2026, vonden er ook tal van activiteiten plaats in de bibliotheek. “Deze week staat in het teken van lezen en schrijven, omdat er in Nederland veel mensen zijn die moeite hebben met basisvaardigheden. We trekken het wat breder, want het gaat ook om rekenen en digitale vaardigheden,” vertelt medewerker basisvaardigheden van de bibliotheek Tanja Nieuwpoort.

De video komt van YouTube. Om die af te spelen moet je browser contact maken met Google, en daar heb je geen toestemming voor gegeven. Geef je die alsnog, dan staat de speler hier meteen.

Veel mensen hebben moeite met het omgaan met een computer of smartphone, het schrijven van een brief of het maken van een cv. “Tegenwoordig gaat alles digitaal. Zelfs als je naar de huisarts gaat, wordt er van je verwacht dat je digitaal vaardig bent. Dat is best veel waar mensen moeite mee hebben,” aldus Nieuwpoort.

Taalmaatje

Iedereen die hulp nodig heeft bij de Nederlandse taal, kan zich aanmelden bij Taalmaatje. Dit is een ondersteuning voor digitale vaardigheden van het DigiTaalhuis. Het is een gratis service van Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden om mensen te helpen beter te leren lezen en schrijven.

“Het is bedoeld om mensen die zich hebben aangemeld niet alleen te leren lezen, maar vooral goed te leren spreken. Als buitenlandse mensen onze taal niet goed oefenen, dan zakt dat al snel weer weg,” vertelt vrijwilligster Atie Wolfert. “De kinderen leren de Nederlandse taal wel op school, maar de ouders kunnen op deze manier oefenen.”