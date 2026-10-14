Wethouder Huising hijst regenboogvlag bij gemeentehuis

Foto: Stichting Gay op Flakkee

Wethouder Daniël Huising heeft maandag 12 oktober 2026 samen met Sam Fish, voorzitter van Stichting Gay op Flakkee, de regenboogvlag gehesen bij het gemeentehuis in Middelharnis. Ook bij de Remonstrantse Kerk in Sommelsdijk en zorgorganisatie Zuidwester in Middelharnis werd de vlag gehesen. De actie vond plaats in het kader van Coming Out Day, die jaarlijks op 11 oktober wordt gehouden. Omdat die datum dit jaar op een zondag viel, besloot de stichting de vlaggen een dag later te hijsen.

Huising zei voorafgaand aan de ceremonie dat iedereen volwaardig moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Volgens de wethouder gaat het daarbij om meer dan het tolereren van elkaar. Iedereen moet volgens hem een plek hebben binnen de gemeente. Mensen die zich er onveilig voelen, riep hij op contact op te nemen met de gemeente. Fish sprak tijdens de bijeenkomst over de acceptatie van LHBTI+-personen. Stichting Gay op Flakkee zet zich sinds 2013 in voor deze groep op het eiland. De organisatie organiseert verschillende activiteiten, legt bloemen tijdens de Dodenherdenking en is aanwezig op braderieën. Fish noemde Coming Out Day een belangrijk moment voor de stichting.

Volgens Fish staat de acceptatie van LHBTI+-personen onder druk. Ze verwees naar cijfers waaruit blijkt dat steeds minder jongeren hun LHBTI+-klasgenoten accepteren. Fish lichtte toe dat Coming Out Day volgens haar niet bedoeld is om mensen aan te moedigen uit de kast te komen. De dag is volgens haar een gelegenheid voor organisaties, instellingen en individuen om te laten zien dat LHBTI+-personen er welkom zijn en zichzelf kunnen zijn. Ze wees daarbij op het belang van een veilige omgeving voor jongeren. Fish riep op om ook buiten de jaarlijkse vlaggenactie aandacht te blijven besteden aan de acceptatie van LHBTI+-personen. Volgens haar kan zichtbaarheid bijdragen aan de normalisering van deze groep in de samenleving.