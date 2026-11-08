Borstcrawl-cursus ‘Zwem je Fit’ bij de Schotejil

In vervolg op eerdere geslaagde ‘Zwem je Fit’ activiteiten zal z.c. De Schotejil vanaf januari 2027 weer starten met een tweetal borstcrawl-cursussen. De eerste wekelijkse trainingen van deze twee parallelle edities starten op resp. maandag 18 januari en woensdag 20 januari 2027.

De gehele reeks duurt acht weken en zal plaatsvinden op de resp. maandagen 18 en 25 januari, 1, 8 en 15 februari en op 1, 8 en 15 maart 2027. De andere acht sessies zullen in dezelfde weken plaatsvinden, maar dan op de woensdagen 20 en 27 januari, 3, 10 en 17 februari en op 3, 10 en 17 maart 2027.

Opnieuw hebben deelnemers de mogelijkheid om onder begeleiding van ervaren zwemtrainers sportief aan de slag te gaan met de borstcrawl, enerzijds om fitter te worden, maar ook om de zwemtechniek te verbeteren. Voorwaarde is wel, dat de zwemkunst voldoende wordt beheerst (in bezit van zwemdiploma’s) en dat de leeftijd 16 jaar of ouder is.