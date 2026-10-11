Budokai Senshi behaalt meerdere podiumplaatsen op Rookie Cup 2026

Foto: Budokai Senshi

Budokai Senshi uit Goeree-Overflakkee heeft op zaterdag 10 oktober 2026 meerdere podiumplaatsen gehaald op de Rookie Cup 2026. De club deed met ruim dertig deelnemers mee aan het karate-toernooi, dat door Budokai Senshi zelf was georganiseerd.

De Rookie Cup 2026 op zaterdag 10 oktober 2026 stond in het teken van sportiviteit en onderlinge ontmoeting. Tijdens het karate-toernooi, georganiseerd door Budokai Senshi, kwamen ongeveer negentig deelnemers van circa tien bevriende sportscholen in actie. De wedstrijden boden zowel beginnende als meer ervaren karateka’s de gelegenheid om zich te meten met deelnemers van andere verenigingen. Volgens de organisatie kenmerkte de wedstrijddag zich door een gemoedelijke sfeer, waarbij de deelnemers fanatiek streden en tegelijkertijd respect toonden voor de beslissingen van de scheidsrechters. Ook Budokai Senshi nam met ruim dertig deelnemers deel aan het toernooi en behaalde verschillende podiumplaatsen.

Resultaten bij kata

Bij het onderdeel kata, waarbij karateka’s een vastgestelde reeks technieken uitvoeren, waren er meerdere prijzen voor de thuisvereniging. Finn, Matz, Alanzo, Ivar en Cees-Jan eindigden op de derde plaats. Noah, Davey, Emilie, Gyan, Daan en Arjan behaalden zilver. De eerste plaatsen gingen naar Fajah, Zoey, Ziva, Sharon en Ivo. De finale van Fajah Luijendijk was een van de opvallende momenten van het toernooi. Zij won haar eindstrijd met één vlag verschil van Carlijn Beukenhorst. Beukenhorst ontving later de stijlprijs, een onderscheiding voor de uitvoering van haar kata. Veel prijzen bij kumite

Ook bij kumite, de wedstrijdvorm waarbij karateka’s het rechtstreeks tegen elkaar opnemen, boekte Budokai Senshi meerdere successen. Alanzo behaalde de derde plaats, ondanks een knieblessure die hem tijdens het toernooi parten speelde. Krijn, Ziva, Max, Ivar, Lean en Thijs eindigden als tweede in hun poule. De eerste plaatsen bij kumite waren voor Vince, Sean, Dean, Emmalie, Carsten, Gyan en Hidde. Een bijzondere prestatie kwam op naam van Hidde van Westenbrugge. Volgens de vereniging wist hij partijen te winnen tegen tegenstanders die respectievelijk tien en 25 kilogram zwaarder waren dan hijzelf.