Budokai Senshi behaalt meerdere titels tijdens Tanger Open in Marokko

Karateka’s van Budokai Senshi hebben tijdens de internationale Tanger Open in Marokko op zaterdag 24 oktober 2026 verschillende podiumplaatsen behaald. De deelnemers uit Nederland wonnen meerdere gouden medailles bij zowel kata als kumite.

Ook dit jaar reisde een groep deelnemers van Budokai Senshi af naar Marokko voor de Tanger Open. Ter voorbereiding op het toernooi werd gezamenlijk getraind. Daar troffen de deelnemers ook sensei Joost van ’t Veld, die eerder dit jaar definitief naar Marokko verhuisde.

Budokai Senshi heeft in de afgelopen achttien jaar internationale contacten opgebouwd met verschillende sportscholen. Een belangrijke samenwerking is die met Zouhair Benchikh, een Marokkaanse sportschoolhouder die de naam Budokai Senshi Tanger gebruikt. De verenigingen bezoeken elkaars activiteiten en werken samen om het niveau van hun karateka’s verder te ontwikkelen.

Goud bij kata

Daan de Jong zorgde voor een sterke start van het toernooi. Hij kwam uit bij het onderdeel kata, waarbij karateka’s een vastgestelde reeks technieken uitvoeren. Met zijn Seienchin-kata behaalde hij de eerste plaats.

Ook Arjan van Westenbrugge nam deel aan kata. Hij besloot zich op het laatste moment voor dit onderdeel in te schrijven en won met zijn Tsukino-kata eveneens goud. Ahmad Chaaban kwam in dezelfde klasse in actie en eindigde op de derde plaats.

Podiumplaatsen bij kumite

Bij kumite, de wedstrijdvorm waarbij karateka’s rechtstreeks tegen elkaar strijden, behaalde Thijs de Jong de tweede plaats. Volgens Budokai Senshi was hij aanvankelijk niet ingedeeld voor dit onderdeel. Uiteindelijk nam hij het op tegen een sterke tegenstander, maar moest hij de overwinning aan zijn opponent laten.

Ook Ruben de Witte eindigde als tweede. Hij won zijn eerste partij tegen een tegenstander met een bruine band, waarna hij uiteindelijk genoegen moest nemen met zilver.

Dean van Roosmalen, Vince van Roosmalen en Hidde van Westenbrugge wisten hun wedstrijden overtuigend te winnen. Volgens de vereniging maakten de drie deelnemers hun partijen voortijdig af. Daarmee veroverden zij de titel van open Marokkaans kampioen in hun respectievelijke categorieën.

Volgende uitdaging alweer in Nederland

Voor Budokai Senshi volgt binnenkort alweer een nieuw toernooi. Zondag 1 november 2026 staat deelname aan de Dutch Open van sportschool Yinyang op het programma.