Budokai Senshi met vier podiumplaatsen op Berencup 2026

Budokai Senshi heeft op zaterdag 3 oktober 2026 bij de Berencup 2026 in Hellevoetsluis vier podiumplaatsen gehaald met vier jeugdige kickboksers. Fayenne van Nimwegen werd derde, Jazz Frank en Alanzo van Nimwegen tweede en Noa Buitendijk won goud.

De mogelijkheden om aan reguliere kickbokswedstrijden deel te nemen zijn de afgelopen jaren veranderd. Budokai Senshi organiseert daarom onder meer demonstratietoernooien binnen de eigen vereniging. De uitnodiging van Laurent Daussy van Bocasports bood de club de mogelijkheid om met enkele jeugdleden deel te nemen aan een wedstrijd buiten de eigen sportschool.

Naast het Kyokushinkai Karate heeft Budokai Senshi de afgelopen jaren een jeugdopleiding in het kickboksen opgebouwd. De trainingen worden bij de jeugd verzorgd door Angelique de Heer, Louis van Doorn en Svenja Markus. Bij de senioren zijn Kees van den Doel en Dennis van Es betrokken bij de trainingen.

Fayenne van Nimwegen beet namens Budokai Senshi het spits af. Zij kampte in de week voorafgaand aan het toernooi nog met ziekte, maar wist tijdens haar partijen een goede indruk te maken. Ze kwam daarbij uit tegen tegenstanders die volgens de vereniging regelmatig ouder en groter waren. Fayenne eindigde uiteindelijk op de derde plaats.

Ook Jazz Frank wist het podium te bereiken. De kickbokser staat binnen Budokai Senshi bekend om zijn harde low kicks en wist die techniek tijdens zijn partijen effectief toe te passen. Eén van zijn tegenstanders gaf de partij voortijdig op. Frank eindigde uiteindelijk als tweede.

Voor Alanzo van Nimwegen verliep het toernooi anders dan gehoopt. Hij won zijn eerste partij met een aanvallende en explosieve vechtstijl, maar moest zijn tweede partij vanwege een knieblessure voortijdig staken. Daarmee eindigde hij op de tweede plaats.

De enige gouden medaille voor Budokai Senshi ging naar Noa Buitendijk. Zij wist volgens de vereniging haar partijen met een combinatie van stoten en low kicks naar zich toe te trekken en eindigde daarmee bovenaan in haar poule.

Voor de vereniging was de Berencup daarnaast een mogelijkheid om ervaring op te doen buiten de vertrouwde omgeving. Coach Svenja Markus begeleidde en coachte de deelnemers gedurende de wedstrijddag.

Budokai Senshi wil de komende periode vaker deelnemen aan externe kickbokstoernooien. Daarmee wil de vereniging haar jeugdleden meer wedstrijdmogelijkheden bieden en ervaring laten opdoen buiten de eigen club.