Budokai Senshi met zes podiumplaatsen op Open Nederlands kampioenschap

De zes deelnemers van Budokai Senshi hebben tijdens het Open Nederlands kampioenschap karate op zaterdag 7 november 2026 in Maarheeze allemaal een podiumplaats behaald. Het toernooi werd georganiseerd door karateschool Yinyang, die dit jaar haar veertigjarig bestaan viert. De deelnemers uit de regio kwamen uit in het kumite en keerden terug met meerdere eerste, tweede en derde plaatsen.

De vereniging was op verschillende momenten betrokken bij onderlinge duels tussen clubgenoten. Zo troffen Dean Veentjer en Gyan Oosterhuis elkaar al in de halve finale. Gyan trok aan het langste eind, waardoor Veentjer verder moest strijden om de derde plaats.

Budokai Senshi nam met zes karateka’s deel aan het kampioenschap: Vince van Roosmalen, Dean van Roosmalen, Hidde van Westenbrugge, Ivar Hersbach, Gyan Oosterhuis en Dean Veentjer. Alanzo van Nimwegen moest vanwege een blessure verstek laten gaan.

In die wedstrijd wist Veentjer de overwinning naar zich toe te trekken. Met meerdere effectieve low kicks bracht hij zijn tegenstander in de problemen, waarna deze de partij voortijdig beëindigde. Veentjer eindigde daarmee op de derde plaats.

Finaleplaatsen voor Hidde en Vince

Ook Hidde van Westenbrugge en Vince van Roosmalen bereikten de finale van hun wedstrijdcategorie. Beide karateka’s kwamen uiteindelijk tekort voor de eindoverwinning en moesten genoegen nemen met de tweede plaats.

Van Westenbrugge verloor zijn finale nadat hij op een belangrijk moment zijn verdediging niet voldoende gesloten hield. Van Roosmalen moest zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander na een beslissing van de jury. Volgens Budokai Senshi was de wedstrijd van Van Roosmalen vooral in de tweede ronde in evenwicht, waarbij hij het initiatief naar zich toe wist te trekken.

Drie overtuigende overwinningen

Gyan Oosterhuis, Ivar Hersbach en Dean van Roosmalen wisten hun wedstrijden te winnen en eindigden op de eerste plaats. De drie deelnemers maakten volgens hun vereniging indruk met hun aanvallende wedstrijdstijl.

Vooral de voorwaartse trappen naar het lichaam en het hoofd bleken effectief. Daarmee wisten zij hun tegenstanders onder druk te zetten en verschillende partijen voortijdig te beslissen.

Voor Budokai Senshi betekent de uitslag dat alle zes de deelnemers met een podiumplaats naar huis gingen. De vereniging werkt met een actief wedstrijdteam dat meerdere keren per week traint ter voorbereiding op nationale en internationale toernooien.