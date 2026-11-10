Cetradex Itachi Open 2026 trekt zo'n 200 deelnemers naar De Staver

Foto: Itachi Dojo

Sportcentrum De Staver stond op zaterdag 7 november 2026 in het teken van Kyokushin karate. Tijdens het internationale Cetradex Itachi Open 2026 kwamen ongeveer 200 deelnemers uit binnen- en buitenland in actie.

De karateka’s streden op de onderdelen Kata en Kumite. Bij Kata voert een deelnemer alleen een vaste reeks verdedigings-, stoot-, trap- en slagtechnieken uit. Techniek, precisie en concentratie staan daarbij centraal. Een kata is in de sport een vaste, vooraf bepaalde reeks van verdedigings-, stoot-, trap- en slagtechnieken die een deelnemer alleen uitvoert. Het draait hierbij om techniek, precisie en concentratie.

Kumite is het onderdeel waarbij karateka’s het tegen een tegenstander opnemen. Hierbij staan snelheid, tactiek, kracht en wedstrijdinzicht centraal.