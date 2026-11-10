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Sport

Cetradex Itachi Open 2026 trekt zo'n 200 deelnemers naar De Staver

Sportredactie Omroep Archipel
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Foto: Itachi Dojo

Sportcentrum De Staver stond op zaterdag 7 november 2026 in het teken van Kyokushin karate. Tijdens het internationale Cetradex Itachi Open 2026 kwamen ongeveer 200 deelnemers uit binnen- en buitenland in actie.

De karateka’s streden op de onderdelen Kata en Kumite. Bij Kata voert een deelnemer alleen een vaste reeks verdedigings-, stoot-, trap- en slagtechnieken uit. Techniek, precisie en concentratie staan daarbij centraal.

Een kata is in de sport een vaste, vooraf bepaalde reeks van verdedigings-, stoot-, trap- en slagtechnieken die een deelnemer alleen uitvoert. Het draait hierbij om techniek, precisie en concentratie.
Kumite is het onderdeel waarbij karateka’s het tegen een tegenstander opnemen. Hierbij staan snelheid, tactiek, kracht en wedstrijdinzicht centraal.

De internationale deelname zorgde voor een gevarieerd deelnemersveld. Karateka’s uit verschillende landen kregen de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en zich met elkaar te meten.

De organisatie noemt het een bijzondere editie die met een grotendeels nieuw team tot stand kwam. "De trots op alle deelnemers was groot. Iedereen heeft op zijn of haar eigen manier stappen gezet en mooie resultaten behaald."

Itachi Dojo kijkt dan ook met een gevoel van "dankbaarheid en trots" terug op het evenement. "Wat een fantastische dag, wat een geweldig team en wat een prachtig visitekaartje voor de karatesport."

De volgende editie wordt gehouden op zaterdag 6 november 2027 en krijgt de nieuwe naam SA SAFETY ITACHI OPEN 2027.

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