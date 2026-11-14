DBGC haalt stevig uit met 6-0 tegen Groote Lindt

DBGC heeft zaterdag 14 november 2026 op eigen veld een overtuigende overwinning geboekt. Op Sportpark De Koepel in Oude-Tonge was de ploeg met 6-0 te sterk voor Groote Lindt. Na een 3-0 ruststand liep de thuisploeg in de tweede helft verder uit.

Na de vroege achterstand kreeg Groote Lindt meer grip op het spel. De bezoekers namen vaker het initiatief en wisten ook enkele mogelijkheden te creëren. DBGC hield de organisatie achterin echter goed op orde. Doelman en verdediging voorkwamen dat Groote Lindt langszij kon komen. De thuisploeg loerde ondertussen op de ruimte voorin en probeerde met de snelheid van de aanvallers gevaarlijk te worden.

DBGC begon voortvarend aan de wedstrijd en zette Groote Lindt vanaf het begin onder druk. Dat leverde in de tiende minuut de openingstreffer op. Tim Mackloet maakte zich goed vrij na een aanval over de rechterkant en rondde fraai af: 1-0. De thuisploeg leek daarmee de toon te zetten voor een aantrekkelijke middag.

Die aanpak betaalde zich na ruim een halfuur uit. In de 36e minuut verdubbelde Jeroen Sep de voorsprong na een aanval waarin Tim Mackloet de aangever was. DBGC profiteerde direct daarna opnieuw van de ruimte die ontstond. Een minuut later was het Jayden Willemstein die de 3-0 op het scorebord zette. In korte tijd had DBGC daarmee afstand genomen van de bezoekers.

Vlak voor rust kreeg Sep nog een uitgelezen mogelijkheid om de voorsprong verder uit te bouwen. Hij mocht aanleggen vanaf de strafschopstip, maar slaagde er niet in de penalty te benutten. Daardoor bleef het bij een comfortabele 3-0 voorsprong bij het ingaan van de rust.

DBGC loopt verder uit na rust Na de pauze kwam DBGC opnieuw goed uit de kleedkamer. Bij Groote Lindt leek het verzet geleidelijk af te nemen, terwijl de thuisploeg de wedstrijd steeds nadrukkelijker naar zich toetrok. In de 69e minuut was het opnieuw Jayden Willemstein die toesloeg. Met zijn tweede treffer van de middag bracht hij de stand op 4-0.

Elf minuten later maakte Jeroen Sep er 5-0 van. Daarmee was de wedstrijd definitief beslist. DBGC kon de resterende minuten gecontroleerd uitspelen en liet bij vlagen nog verzorgd combinatievoetbal zien. Groote Lindt slaagde er niet meer in om het de thuisploeg moeilijk te maken.

Het slotakkoord was voor Bryan Bouwens. In de 90e minuut haalde hij van ongeveer twintig meter uit. Zijn schot verdween in het doel en bepaalde de eindstand op 6-0. Het was een fraaie afsluiting van een wedstrijd waarin DBGC de doelpunten over beide helften verdeelde en uiteindelijk ruim won.

Met de overwinning komt DBGC na acht wedstrijden op twaalf punten en staat de ploeg op de achtste plaats in de derde klasse D. De volgende competitiewedstrijd is direct een stevige test: op zaterdag 21 november gaat DBGC op bezoek bij SC Botlek. De aftrap is om 14:30 uur.

Eindstand: DBGC – Groote Lindt 6-0 (3-0)

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