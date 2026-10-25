DBGC houdt punt over aan bezoek bij Zinkwegse Boys

DBGC heeft zaterdag 24 oktober 2026 een punt overgehouden aan het uitduel met Zinkwegse Boys. Na een vroege voorsprong via Thijs Tromp eindigde de wedstrijd in 1-1.

Lang kon DBGC niet van de voorsprong genieten. In de negentiende minuut raakte Dimri Vogelaar geblesseerd aan zijn bovenbeen. Een flinke tegenvaller voor de verdediger, die juist weer terug was van een blessure. Jesse Beijer kwam als vervanger binnen de lijnen.

Met Dimri Vogelaar terug in de basis, maar zonder de vakantie vierende Ivan Kabeija en Jayden Willemstein en de geblesseerden Siebe Schets en Arnaud Dees, verscheen ook Lars Hollaar vandaag aan de aftrap.De eerste vijf minuten waren voor de thuisploeg, maar in de zesde minuut sloeg DBGC toe. Lars Hollaar trok de bal vanaf rechts voor het doel, waar Thijs Tromp de aanval doeltreffend afrondde: 0-1.

Nauwelijks een minuut later profiteerde Zinkwegse Boys van de ontstane onrust op diezelfde flank. Een voorzet werd bij de tweede paal contra binnengekopt: 1-1.

DBGC bleef aanvallend slordig. Voorzetten bereikten niet de juiste bestemming en de beslissende eindpass ontbrak. Zinkwegse Boys kreeg via meerdere corners mogelijkheden om gevaarlijk te worden in het strafschopgebied van Roy Nieuwland.

Ook na rust slaagde DBGC er niet in om het verschil te maken. In de 75e minuut volgde een opmerkelijk moment bij een dubbele wissel. Bryan Bouwens had het veld inmiddels verlaten voor Robin de Koning. Ook Thijs Tromp was naar de kant geroepen, maar de spits kwam volgens scheidsrechter Van Diest niet op tijd van het veld. Daardoor mocht Tromp niet meer worden vervangen en moesten De Koning en debutant Toonssen wachten aan de zijlijn.

DBGC moest hierdoor tijdelijk met negen spelers verder. Dat duurde drie minuten, waarna de ploeg weer met elf man mocht aantreden. Met nog twaalf minuten te spelen maakte de zeventienjarige Sem Toonssen vervolgens zijn officiële debuut in het eerste elftal.

Kort voor tijd kreeg DBGC de grootste kans toen het mocht aanleggen voor een vrije trap op de rand van de 16. Het schot van Jeroen Sep ging helaas via de buitenkant van de paal naast.

Trainer Ben Hoogwerf baalde na afloop van het wedstrijdverloop, maar was ook te spreken over de inzet van zijn ploeg. “Zonde hoe een wedstrijd weer kan verlopen. We starten georganiseerd. Zinkwegse Boys wilde ook echt voetballen, met duidelijke patronen waar we in eerste instantie goed vat op hadden. Aanvallend konden we daar ook wat tegenover stellen. Hier hadden we deze week goed op getraind.”