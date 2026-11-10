DBGC rijgt kansen aaneen en weet weer wat winnen is

DBGC heeft zaterdag 7 november 2026 op bezoek bij COAL eindelijk weer eens drie punten gepakt. Aan de Oldegaarde in Rotterdam won de ploeg van trainer Ben Hoogwerf met 0-2. Een verdiende overwinning, waarbij DBGC vrijwel de hele wedstrijd het initiatief had en de thuisploeg nauwelijks in haar spel liet komen.

DBGC schoot namelijk uit de startblokken. Nog binnen de eerste minuut zag Thijs Tromp zijn inzet uit de kruising getikt worden door de doelman van COAL. De bezoekers namen het initiatief en wisten de tegenstander met verzorgd aanvalsspel regelmatig terug te dringen. De beloning volgde in de veertiende minuut. Uit een hoekschop van Tim Mackloet werkte Jeroen Sep de bal hard en hoog tegen de touwen: 0-1.

Na de sterke wedstrijd van vorige week tegen OVV zag trainer Hoogwerf weinig reden om zijn basiselftal te wijzigen. Wel leek de ploeg op een aantal posities net even anders te staan wat goed uitpakte.

Ook na de openingstreffer bleef DBGC de wedstrijd dicteren. Met name Jayden Willemstein zorgde met zijn beweeglijkheid en individuele acties voor dreiging. Ook Ivan Kabeija, Bryan Bouwens en Sep bemoeiden zich nadrukkelijk met het aanvalsspel. Een tweede treffer van Sep, op aangeven van Tromp, werd wegens buitenspel afgekeurd.

Vlak voor rust kreeg COAL onverwacht nog een mogelijkheid op de gelijkmaker. Na een ongelukkig moment in de verdediging belandde de bal buiten bereik van Roy Nieuwland op de paal. Een waarschuwing dat de wedstrijd ondanks het overwicht nog niet beslist was.

Bevrijdende tweede treffer

Na rust pakte DBGC de draad direct weer op. De bezoekers hielden de controle en bleven de aanval zoeken. COAL had zichtbaar moeite om grip te krijgen op het spel van DBGC, terwijl de voorsprong nog altijd slechts één doelpunt bedroeg. Willemstein was tweemaal dicht bij een treffer, maar zag zijn pogingen stranden. Bij zijn laatste actie passeerde hij zelfs de doelman, waarna een verdediger de bal van de doellijn haalde.

Hoogwerf bracht met Sem van Eijkeren en Kjell van der Wekke nieuwe energie binnen de lijnen voor de moegestreden Kabeija en Willemstein. In de 78e minuut viel eindelijk de bevrijdende tweede treffer. Een inzet van Sep werd aanvankelijk nog met de voeten gekeerd, maar Tromp was alert en werkte de rebound hard binnen: 0-2.

Daarmee was de wedstrijd beslist en konden de drie punten mee naar Oude-Tonge. DBGC kreeg loon naar werken en gaf een goed vervolg aan de sterke wedstrijd van vorige week. Met verzorgd spel, veel initiatief en nauwelijks weggegeven kansen was de overwinning meer dan verdiend.

Trainer Ben Hoogwerf was na afloop tevreden over het vertoonde spel, maar zag ook ruimte voor verbetering. "We horen hier het veld af te stappen met minimaal een 0-7 overwinning. Ik heb wel genoten van hoe we vandaag hebben gespeeld. Net even anders dan de laatste weken, maar we geven vrijwel niets weg en spelen ons naar meer dan tien goede mogelijkheden. Dat daar maar twee goals uit komen, is dan het enige smetje. Maar de winst was vandaag het enige dat telde!"