In de vijfde klasse E spelen komend seizoen vijf clubs van Goeree-Overflakkee: WFB, Melissant, Herkingen’55, NTVV en Flakkee. De clubs beginnen met uiteenlopende ambities en verschillende trainers, zo bleek in de voorbeschouwing van Sport Lokaal.

Dit seizoen is bewust gewerkt aan een andere voorbereiding. De trainingsgroep moet kleiner en gerichter worden en ook de jeugd krijgt volgens De Heer kansen. De eerste resultaten in de voorbereiding stemden de analisten positief. De doelstelling van de trainer blijft ondertussen nuchter: „Een mooie doelstelling is veertig punten.” Dat zou op basis van het afgelopen seizoen voldoende zijn geweest voor een plaats richting de nacompetitie.

Voor Flakkee moet het nieuwe seizoen een vervolg worden op de ontwikkeling die de club vorig jaar na de winterstop inzette. Onder trainer Hans de Heer eindigde de ploeg uiteindelijk als tiende met 31 punten, nadat de eerste seizoenshelft moeizaam was verlopen. Volgens De Heer speelde een beperkte voorbereiding daarbij een belangrijke rol.

De verwachtingen aan tafel lopen echter uiteen. Voetbalverslaggever Jeroen Witte ziet Flakkee zelfs als titelkandidaat, terwijl de andere analisten de club rond de vijfde tot achtste plaats inschatten bij de winterstop.

Ook bij Melissant zijn de verwachtingen hoger dan vorig seizoen. Trainer Koen Kwakernaak begint aan zijn tweede seizoen en krijgt onder meer versterking vanuit de eilandelijke voetbalwereld. De analisten zien potentie in de selectie en verwachten dat Melissant zich nadrukkelijk kan mengen in de strijd om de bovenste plaatsen. Jeroen Witte noemt het seizoen zelfs een „examenjaar” voor Kwakernaak. De voorspellingen variëren van de eerste tot de zesde plaats bij de winterstop.

WFB begint eveneens met ambities. De ploeg van trainer Arjan Vuik haalde vorig seizoen de nacompetitie en wil opnieuw meedoen om de bovenste plaatsen. Met Stan van Lenten is er een nieuwe speler bijgekomen, terwijl enkele spelers zijn vertrokken of gestopt. De analisten zien WFB als een ploeg die, mits de mentale instelling goed is, kan verrassen.

Bij Herkingen’55 staat Patrick Schijf voor zijn eerste seizoen als hoofdtrainer. De club kan beschikken over verschillende spelers die vanuit de jeugd en lagere elftallen doorstromen. Daarmee lijkt de selectie breder te worden. Tegelijkertijd vertrok Brian Bouwens naar DBGC. De analisten verwachten dat Herkingen dit seizoen meer wedstrijden kan winnen dan vorig jaar, maar de voorspellingen voor de winterstop lopen uiteen van de derde tot de zevende plaats.

Voor NTVV wordt het vooral een seizoen van verandering. Johan Nagtegaal neemt het stokje over als trainer en heeft de speelwijze aangepast. De ploeg stapte over van 4-3-3 naar een 5-3-2-systeem, mede vanwege het aantal tegendoelpunten van vorig seizoen. In de voorbereiding werden vier van de vijf oefenwedstrijden gewonnen. Tegelijkertijd verloor NTVV enkele spelers, waaronder Lars Hollaar aan DBGC.

De analisten zijn daardoor verdeeld over de kansen van NTVV. De voorspellingen voor de winterstop lopen uiteen van de zevende tot de twaalfde plaats. Nagtegaal zelf mikt op een positie tussen de vierde en achtste plaats.