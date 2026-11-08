De Jonge Spartaan herstelt zich met zege op CION

De Jonge Spartaan heeft zich op eigen veld zaterdag 7 november 2026 hersteld van de zware nederlaag tegen CWO. In Middelharnis won de ploeg met 2-1 van CION. Na een vroege achterstand zorgden Michael Sloof en Jeffrey van Veen voor de ommekeer. Daarmee pakte de ploeg van trainer Ben Mierop drie belangrijke punten.

De thuisploeg begon met goede bedoelingen, maar keek al na twaalf minuten tegen een achterstand aan. Len Bleeker profiteerde namens CION en bracht de bezoekers op 0-1. De Jonge Spartaan moest opnieuw in de achtervolging, maar liet zich ditmaal niet uit het veld slaan. De ploeg bleef zoeken naar mogelijkheden en kreeg voor rust steeds meer grip op de wedstrijd.

Na de pijnlijke 6-0 nederlaag tegen CWO van een week eerder stond De Jonge Spartaan zaterdag voor de taak om zich te revancheren. Tegenstander CION was voorafgaand aan de zevende speelronde nog puntloos. Voor beide ploegen stond er dus het nodige op het spel op Sportpark Spartacus.

Dat resulteerde drie minuten voor de pauze in de gelijkmaker. Michael Sloof rondde in de 42e minuut een goed uitgespeelde aanval af en bracht de stand op 1-1. Daarmee kreeg De Jonge Spartaan loon naar werken en konden beide ploegen met een gelijke stand de kleedkamer opzoeken.

Na de hervatting bleef het duel lange tijd in evenwicht. De Jonge Spartaan wist zich goed staande te houden tegen een CION dat voetballend verzorgd voor de dag kwam en vanuit een 3-5-2-formatie speelde. Trainer Ben Mierop had ervoor gekozen zijn ploeg in de vertrouwde speelwijze te laten spelen. Dat vroeg veel loopwerk en leverde verschillende onderlinge duels op.

In de 69e minuut viel de beslissing. Jeffrey van Veen kreeg de bal voor zijn voeten en haalde van afstand schitterend uit. Zijn schot verdween in de kruising en liet de doelman van CION kansloos: 2-1. Het was een fraaie treffer en een belangrijk moment in de wedstrijd.

Na de voorsprong kreeg De Jonge Spartaan het nog lastig. CION voerde de druk op en de thuisploeg moest in de laatste twintig minuten vooral verdedigend aan de bak. Grote mogelijkheden voor de bezoekers konden worden voorkomen, waardoor de voorsprong uiteindelijk over de streep werd getrokken.

Mierop was na afloop tevreden met de overwinning en de reactie van zijn spelers na de nederlaag van vorige week. ,,Ik ben sowieso heel blij dat we gewonnen hebben.'' De trainer vond dat zijn ploeg ongeveer zeventig minuten goed had meegedaan, maar zag ook verbeterpunten. Vooral de lange periode waarin zijn elftal in de slotfase moest overleven, vond hij te groot. Wel sprak hij zijn waardering uit voor de inzet van de spelers.

Ook voor Wiljan Driece werd het een bijzondere middag. De speler kwam in actie voor zijn 250e wedstrijd in het shirt van De Jonge Spartaan. Driece was blij met de overwinning en benadrukte vooral het verschil met de vorige wedstrijd. ,,En nu vecht je wel met elkaar en blijf je gaan strijden.'' De 29-jarige speler hoopt nog enkele jaren door te gaan en ooit samen met zijn jongere broer Thijs op het veld te staan.