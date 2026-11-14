De Jonge Spartaan verliest van sterker Brielle

De Jonge Spartaan heeft zaterdag 14 november 2026 een nederlaag geleden op bezoek bij Brielle. Op Sportpark Geuzenpark verloor de ploeg uit Middelharnis met 3-0. De thuisploeg had gedurende de wedstrijd het meeste balbezit en creëerde de meeste mogelijkheden. Ondanks de inzet van De Jonge Spartaan bleek Brielle een maatje te groot.

Trainer Ben Mierop koos voor een meer defensieve opstelling met vijf verdedigers om de aanvallende kwaliteiten van Brielle zo goed mogelijk op te vangen. Die aanpak zorgde aanvankelijk voor enige stabiliteit achterin, maar aanvallend kwam De Jonge Spartaan nauwelijks aan voetballen toe. De bezoekers hadden weinig balbezit en kwamen slechts sporadisch onder de druk vandaan.

Vooraf wist De Jonge Spartaan dat het een lastige middag kon worden. Brielle is bezig aan een sterk seizoen en doet mee in de bovenste regionen van de tweede klasse D. De thuisploeg maakte die status vanaf het begin duidelijk. Met veel druk naar voren en snelle aanvallende spelers werd De Jonge Spartaan teruggedrongen op eigen helft.

In de achttiende minuut ging het mis. Na een overtreding in het strafschopgebied wees de scheidsrechter naar de stip. Kevin le Duc benutte de strafschop en bracht Brielle op 1-0. De thuisploeg bleef daarna het initiatief houden en zocht naar een tweede treffer. Die viel op een ongelukkig moment voor De Jonge Spartaan. In de 45e minuut werd de verdediging met een dieptepass uitgespeeld, waarna Le Duc zijn tweede doelpunt van de middag maakte: 2-0.

Na rust kwam De Jonge Spartaan beter voor de dag. De ploeg speelde met meer overtuiging, werkte hard en wist ook vaker de voetballende oplossing te vinden. Hoewel grote kansen uitbleven, was het spelbeeld voor de bezoekers duidelijk positiever dan in de eerste helft.

Brielle bleef echter de bovenliggende partij en hield de controle over de wedstrijd. Trainer Mierop bracht in de tweede helft extra aanvallende impulsen met enkele wissels, maar een aansluitingstreffer bleef uit. In de 73e minuut maakte Reilly Bakboord aan de onzekerheid een einde door de 3-0 aan te tekenen.

Clubverslaggever Jan van der Welle zag dat De Jonge Spartaan zich ondanks de achterstand bleef inzetten, maar dat het kwaliteitsverschil zichtbaar was. Positief was dat Tim Melissant en Jelle van Stralen na blessureleed weer speelminuten konden maken. Ook Joep de Geus leverde opnieuw veel arbeid, al werd hij later naar de kant gehaald.

De nederlaag betekent dat De Jonge Spartaan na acht wedstrijden op negen punten blijft staan en voorlopig de negende plaats bezet in de tweede klasse D. De ploeg krijgt de gelegenheid om zich te herstellen tijdens de volgende thuiswedstrijd. Op zaterdag 21 november komt Verburch op bezoek in Middelharnis. De Jonge Spartaan zal dan proberen weer punten aan het totaal toe te voegen.

Eindstand: Brielle – De Jonge Spartaan 3-0 (2-0)

Doelpunten: