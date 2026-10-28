De Krammer hoopt met open training nieuwe badmintonners te trekken

B.C. de Krammer houdt op zaterdag 7 november 2026 een open training in de Grutterswei in Oude-Tonge. Bezoekers kunnen tussen 10:00 en 13:00 uur kennismaken met badminton en zelf een shuttle slaan. De vereniging hoopt daarmee nieuwe leden te trekken en de sport onder de aandacht te brengen.

De badmintonclub bestaat sinds de jaren zeventig en was in die periode een van de grotere badmintonverenigingen op Goeree-Overflakkee. Inmiddels is het aantal leden kleiner geworden: volgens de club zijn er nog ongeveer twintig leden actief.

Om de toekomst veilig te stellen werkt De Krammer samen met badmintonvereniging B.C. Olympia uit Dirksland. Door die samenwerking wordt er op maandag getraind en gespeeld in Oude-Tonge en op donderdag in Dirksland. Ook kunnen hierdoor twee teams meedoen aan de Hoeksche Waard Competitie.