Den Bommel geeft derbyzege uit handen tegen Stellendam

Den Bommel heeft zaterdag 7 november 2026 in de eilandderby tegen Stellendam een overwinning uit handen gegeven. Op Sportpark De Kruus stond de thuisploeg bij rust met 2-0 voor, maar na een sterke tweede helft kwamen de bezoekers alsnog langszij: 2-2. Trainer Dennis van Gils was na afloop vooral teleurgesteld over de manier waarop zijn ploeg de voorsprong uit handen gaf.

Die speelwijze leverde Den Bommel in de eerste helft een duidelijk overwicht op. Stellendam had moeite om onder de druk uit te voetballen en zocht regelmatig de lange bal. De thuisploeg creëerde meerdere mogelijkheden en kwam in de twintigste minuut verdiend op voorsprong. Johnno Bakker kopte een indraaiende voorzet van Calvin Goemaat binnen: 1-0.

De belangen waren vooraf duidelijk. Stellendam draaide mee in de bovenste regionen van de derde klasse D, terwijl Den Bommel na een moeizame seizoenstart punten nodig had om aansluiting te houden. De thuisploeg koos vanaf het begin voor een aanvallende aanpak en zette de bezoekers vroeg onder druk.

Den Bommel bleef daarna de aanval zoeken en verdubbelde tien minuten later de voorsprong. Calvin Goemaat profiteerde van een te korte terugspeelbal en bracht de stand op 2-0. De thuisploeg kreeg vervolgens nog mogelijkheden om verder uit te lopen, maar liet na de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Daardoor bleef Stellendam in de wedstrijd.

Na rust veranderde het spelbeeld. De bezoekers kwamen met meer energie en strijdlust uit de kleedkamer en wisten Den Bommel steeds verder terug te dringen. De thuisploeg verloor de controle en slaagde er minder goed in om het eigen spel te blijven spelen.

In de 73e minuut bracht Bjorn Pape de spanning terug. Met een afstandsschot verkleinde hij de achterstand tot 2-1. Stellendam rook daarna zijn kans en bleef aandringen. Den Bommel had moeite om de druk te weerstaan en zag de bezoekers vier minuten voor tijd alsnog gelijkmaken. Michael Mettrop zorgde in de 86e minuut voor de 2-2.

In de slotfase kregen beide ploegen nog mogelijkheden om de derby naar zich toe te trekken, maar een beslissing bleef uit. Daarmee moest Den Bommel genoegen nemen met één punt, terwijl de ploeg bij rust nog uitzicht had op een belangrijke overwinning.

Trainer Dennis van Gils kon na afloop moeilijk vrede hebben met het resultaat. Hij vond dat zijn ploeg op basis van de eerste helft de wedstrijd had moeten winnen. Vooral de terugval na rust stelde hem teleur. Volgens Van Gils hielden zijn spelers zich onvoldoende aan de gemaakte afspraken en verloor het elftal de samenhang. Hij benadrukte dat de ploeg kritisch naar het eigen optreden moet kijken, omdat het creëren van kansen de afgelopen weken vaker samengaat met het weggeven van doelpunten.

Door het gelijkspel blijft Den Bommel met zes punten op de twaalfde plaats staan. De volgende wedstrijd is zaterdag 14 november, wanneer de ploeg op bezoek gaat bij RV&AV Overmaas. De aftrap in Rotterdam is om 15:00 uur.