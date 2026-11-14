Flakkee onderuit na late comeback van Hekelingen

Flakkee heeft zaterdag 14 november 2026 een nederlaag geleden op bezoek bij Hekelingen. Op Sportpark Het Spui verloor de ploeg van trainer Hans de Heer met 2-1. Na een doelpuntloze eerste helft kwam Flakkee na rust op voorsprong via Gianluca Bosman, maar Hekelingen draaide de wedstrijd in de slotfase alsnog om.

Trainer Hans de Heer was na afloop duidelijk over het eerste bedrijf. In gesprek met Sport Lokaal-presentator Maarten de Korte gaf hij aan dat Hekelingen in die fase de betere ploeg was. Flakkee mocht volgens hem blij zijn dat het met een 0-0-stand de rust haalde. De organisatie klopte niet altijd en op het middenveld kwam de ploeg regelmatig een speler tekort.

Flakkee begon moeizaam aan de wedstrijd en had in de openingsfase weinig grip op het spel van de thuisploeg. Hekelingen was vooral op het middenveld sterker en wist met goede positiewisselingen regelmatig ruimte te creëren. De bezoekers hadden moeite om de tegenstander onder druk te zetten en kwamen daardoor nauwelijks aan hun eigen spel toe.

In de rust probeerde De Heer zijn elftal bij te sturen. Dat had na de hervatting zichtbaar effect. Flakkee kwam beter in de wedstrijd en wist in de 61e minuut zelfs op voorsprong te komen. Na een hoekschop van Hekelingen schakelden de bezoekers snel om. Gianluca Bosman rondde de aanval af en zette Flakkee onverwacht op 0-1.

Lang kon de ploeg niet genieten van die voorsprong. Hekelingen voerde de druk op en kwam in de 70e minuut langszij via Niels van Scholl. Flakkee probeerde daarna het punt vast te houden, maar kreeg het steeds lastiger om de aanvallen van de thuisploeg af te slaan. In de 89e minuut sloeg Van Scholl opnieuw toe en bezorgde hij Hekelingen met zijn tweede treffer van de middag de overwinning: 2-1.

De Heer vond de nederlaag uiteindelijk terecht. Hij was vooral teleurgesteld over het niveau dat zijn ploeg in de eerste helft haalde. “Als je elf spelers ziet die hun niveau niet halen, dan is het heel lastig voetballen natuurlijk”, stelde hij. Hoewel de tweede helft volgens de trainer beter verliep, zag hij daarin nog niet het niveau dat Flakkee een week eerder tegen ZBVH had laten zien.

De trainer wilde de afwezigheid van enkele spelers niet als excuus gebruiken, maar erkende dat Bradly Paulissen en Marijn Redert werden gemist. Paulissen brengt volgens hem rust en overzicht op het middenveld, terwijl Redert met zijn energie belangrijk kan zijn voor het elftal.

Tegelijkertijd benadrukte De Heer dat de beschikbare vervangers naar behoren speelden.

Door de nederlaag blijft Flakkee op dertien punten uit zeven wedstrijden staan. De ploeg staat voorlopig op de zesde plaats in de vijfde klasse E. Volgende week wacht een streekderby tegen NTVV. De Heer waarschuwde alvast dat zijn ploeg dan vanaf het begin scherp zal moeten zijn: “Als wij op dezelfde manier spelen zoals we vandaag de eerste helft gedaan hebben, dan gaan we ook tegen NTVV eraf.”