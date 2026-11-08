Flakkee rekent in tweede helft af met ZBVH

Flakkee heeft zaterdag 7 november 2026 op eigen veld een belangrijke overwinning geboekt op ZBVH. Na een doelpuntloze eerste helft trok de ploeg uit Middelharnis de wedstrijd in de slotfase alsnog naar zich toe: 2-0. Gianluca Bosman opende acht minuten voor tijd de score, waarna Thijs Goemaat de overwinning in de 88e minuut veiligstelde.

De eerste helft leverde een wedstrijd op waarin beide ploegen weinig voor elkaar onderdeden. Flakkee nam na ongeveer tien minuten het initiatief over, maar ook ZBVH wist regelmatig gevaarlijk te worden. Grote verschillen waren er niet en de 0-0 ruststand was volgens clubverslaggever Denny Arensman dan ook een terechte afspiegeling van het wedstrijdbeeld.

Op Sportpark Van Pallandtpolder stonden zaterdag twee ploegen tegenover elkaar die voorafgaand aan de zevende speelronde allebei tien punten hadden verzameld. Daarmee was het onderlinge duel van belang voor de aansluiting bij de bovenste plaatsen in de vijfde klasse E. Flakkee wilde zich herstellen van de derbyverlies tegen Melissant van een week eerder.

Flakkee moest het bovendien doen met beperkte wisselmogelijkheden. Verschillende spelers kampten met lichte blessures, terwijl Ivo de Vrij niet beschikbaar was. Gianluca Bosman en Juli Hoseling begonnen op de reservebank.

Na rust kwam Flakkee met meer energie uit de kleedkamer. De thuisploeg ging nadrukkelijker op zoek naar de openingstreffer en kreeg al snel een grote mogelijkheid. Wessel Verhage zag zijn inzet na ongeveer tien minuten in de tweede helft op de paal belanden. Flakkee hield daarna het initiatief en bleef zoeken naar een doorbraak.

Die kwam uiteindelijk in de 82e minuut. Na een aanval over de linkerkant kwam de bal bij Gianluca Bosman terecht. De aanvaller haalde hard uit en liet de doelman van ZBVH kansloos: 1-0. Daarmee kreeg het overwicht van Flakkee in de tweede helft alsnog een beloning.

ZBVH moest vervolgens meer risico nemen en ging op zoek naar de gelijkmaker. De bezoekers probeerden de druk op te voeren, maar Flakkee hield stand. In de 88e minuut viel de beslissing. De jonge Thijs Goemaat bekroonde zijn invalbeurt met de tweede treffer van de middag en bepaalde de eindstand op 2-0.

Volgens Arensman was Flakkee in het grootste deel van de tweede helft de betere ploeg. Ook de tactische omzetting, waarbij Arjan van Gurp naar het middenveld verhuisde en Youri Horseling achterin werd ingezet, droeg volgens hem bij aan het spelbeeld. De overwinning zorgde voor tevredenheid binnen de club. Vooral het doelpunt van de jonge Goemaat was een mooi moment voor de thuisploeg.

Door de overwinning klimt Flakkee naar de derde plaats op de ranglijst. De ploeg heeft na zes wedstrijden dertien punten verzameld en blijft daarmee goed in het spoor van koploper Rockanje. Zaterdag 14 november wacht de uitwedstrijd tegen Hekelingen. De aftrap is om 14:30 uur.