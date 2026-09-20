Hans de Heer wil met Flakkee verder bouwen

Foto: MSV en AV Flakkee

Flakkee won zaterdag 19 september 2026 op bezoek bij SCO’63 in Spijkenisse met 1-6 en is de competitie goed begonnen. Trainer Hans de Heer wil met de ploeg uit Middelharnis verder bouwen aan een seizoen waarin veertig punten de doelstelling zijn.

Flakkee is het nieuwe seizoen uitstekend begonnen. De ploeg van trainer Hans de Heer kende vorig seizoen een moeizame start, maar herstelde zich na de winterstop en eindigde uiteindelijk op de tiende plaats. Met een aangepaste voorbereiding, meer structuur en een duidelijke doelstelling wil De Heer die stijgende lijn dit seizoen verder doortrekken. De Heer begon vorig seizoen aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van Flakkee. De start verliep moeizaam. Volgens de trainer waren vooral de sterke tegenstanders in de eerste seizoenshelft en een matige voorbereiding belangrijke oorzaken van de tegenvallende resultaten.

Vooral die voorbereiding is volgens De Heer een belangrijk leerpunt geweest. Tijdens sommige trainingen stonden er meer dan dertig spelers op het veld, terwijl de selectie eigenlijk uit zestien tot achttien spelers bestond. Daardoor was het volgens de trainer lastig om gericht en effectief te trainen. Dat moet dit seizoen anders. De Heer heeft de voorbereiding strakker georganiseerd en wil het aantal spelers op de trainingen beperken. “Dat wil ik terugbrengen naar max 20 eigenlijk.” Ook aan het einde van het vorige seizoen maakte De Heer duidelijke afspraken met zijn spelers over de start van de nieuwe voorbereiding. “Jongens ga nu op vakantie. Ik wil jullie op een vast tijdstip allemaal weer terug hebben.” De spelers hebben zich volgens De Heer aan die afspraak gehouden. De aangepaste aanpak lijkt inmiddels zijn vruchten af te werpen. Flakkee won alle drie de bekerwedstrijden en plaatste zich daarmee voor de knock-outfase. Op 19 oktober wacht in de eerste knock-outronde een thuiswedstrijd tegen Wilhelmus. Van vijftien naar 31 punten

De verbetering was vorig seizoen vooral zichtbaar na de winterstop. Een seizoen eerder eindigde Flakkee nog met vijftien punten op de twaalfde plaats. In het eerste seizoen onder De Heer werd uiteindelijk de tiende plaats bereikt met 31 punten. Voor de trainer zijn de ervaringen van vorig seizoen dan ook een belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe voetbaljaar. De moeizame periode voor de winterstop wil hij niet zomaar als een gebrek aan kwaliteit bestempelen. Volgens De Heer speelde de ploeg vaak goed, maar bleek Flakkee kwetsbaar op momenten dat het op achterstand kwam. De club heeft op langere termijn de ambitie om een stabiele vierdeklasser te worden. Volgens De Heer is dat op dit moment echter nog geen realistische doelstelling. “Iedereen zit in de competitie om kampioen te worden. Het bestuur heeft als doelstelling een stabiele vierde klasse te zijn.” Voor het komende seizoen ligt de focus daarom op een tussenstap. De Heer noemt veertig punten als een mooie doelstelling. “Een mooie doelstelling is veertig punten.” Dat zou een duidelijke verbetering betekenen ten opzichte van de 31 punten van vorig seizoen. Nieuwe doelman en ruimte voor jeugd

Ook binnen de selectie zijn er wijzigingen. Doelman Dennis Breen is gestopt. Flakkee haalde met Xavi Stijn een nieuwe keeper in huis. De jonge doelman komt over van WHS en krijgt bij Flakkee de kans om zich verder te ontwikkelen.