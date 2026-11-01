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Sport

HCGO DO25-1 kroont zich ongeslagen tot kampioen

Sportredactie Omroep Archipel
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Foto: HCGO

De dames van HCGO DO25-1 hebben een fantastische prestatie geleverd door zich ongeslagen tot kampioen te kronen. In de laatste belangrijke thuiswedstrijd tegen Pollux DO25-1 uit Vlaardingen, de nummer twee van de rangschikking, stelde HCGO het kampioenschap definitief veilig met een overtuigende 2-0 overwinning.

Op sportpark De Pallandt in Middelharnis speelden de HCGO-dames een solide en gedisciplineerde wedstrijd. Tegen een sterke tegenstander hield het team de controle en wist het op de juiste momenten toe te slaan.

De openingstreffer kwam op naam van Emma Winkels, die HCGO op een 1-0 voorsprong zette. Benthe van der Velde bepaalde vervolgens de eindstand op 2-0.

Met deze overwinning bekroonde HCGO DO25-1 een uitstekend seizoen. Door het kampioenschap zonder een nederlaag te behalen, onderstrepen de dames hun constante prestaties en teamspirit gedurende de competitie.

Na het laatste fluitsignaal kon het feest beginnen. Een prachtige beloning voor de speelsters en de begeleiding, die samen een bijzonder seizoen hebben neergezet.

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