Herkingen’55 begint competitie met zwaarbevochten derbyzege op WFB

Herkingen’55 is de competitie in de vijfde klasse E op zaterdag 19 september 2026 begonnen met een 2-1 zege op streekgenoot WFB. Op Sportpark De Ster besliste invaller Teysen van der Weijden de derby in de tweede helft na een 1-1 ruststand.

Herkingen had het in de eerste helft lastig en werd regelmatig teruggedrongen. Toch kwam de thuisploeg op voorsprong. Jacob Landman wist een van de spaarzame mogelijkheden van Herkingen te benutten en zette zijn ploeg op 1-0. Lang kon de thuisploeg echter niet van de voorsprong genieten. WFB kwam kort daarna alweer langszij via Rowan Breen: 1-1.

Voor Herkingen’55 betekende de wedstrijd tegen WFB de eerste competitiewedstrijd na de degradatie naar de vijfde klasse. De ploeg van de nieuwe hoofdtrainer Patrick Schijf kreeg direct een streekderby voorgeschoteld. De stevige wind had daarbij duidelijk invloed op het wedstrijdbeeld.

“Het was een zware wedstrijd”, blikte Schijf na afloop terug tegenover Sport Lokaal. “Eerste helft wind tegen. Ze hadden wel wat moeite mee. Veel aan het verdedigen geweest.

De Herkingen-trainer zag zijn ploeg ondanks de druk wel op voorsprong komen. „Komen wel gelukkig op 1-0. Een bal van de zijkant die ze bij de tweede paal binnenschieten. Komen wel weer snel op 1-1, helaas.”

Windvoordeel na rust

Na de pauze veranderde het wedstrijdbeeld. Herkingen kon profiteren van het windvoordeel en kreeg daardoor meer grip op de wedstrijd. Schijf greep in de rust bovendien in met twee wissels. Eén van de invallers zou uiteindelijk bepalend worden.

Teysen van der Weijden groeide gedurende de wedstrijd steeds meer in zijn rol. De aanvaller had in de tweede helft al een belangrijke actie in huis waarbij hij de bal binnen de lijnen hield en vervolgens Jacob Landman in stelling bracht. De kans leverde echter geen tweede treffer op.

Even later was Van der Weijden zelf wel succesvol. Met een kopbal bracht hij Herkingen op 2-1. „Maar inderdaad, gelukkig maakte hij zelf wel de 2-1”, aldus Schijf.

In de slotfase moest Herkingen alle zeilen bijzetten om de voorsprong vast te houden. WFB bleef aandringen, maar de thuisploeg hield stand. Tegelijkertijd kreeg Herkingen nog mogelijkheden om de wedstrijd definitief te beslissen. Zo kreeg Van der Weijden nog een kans en kwam ook Daan Kieviet in een goede positie.