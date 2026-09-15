Internationale freestyletop keert terug naar de Brouwersdam

Foto: DAM-X

De internationale freestyle windsurftop keert in oktober terug naar de Brouwersdam. Van woensdag 7 tot en met zondag 11 oktober 2026 vormt Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam opnieuw het decor voor een wedstrijd van de Freestyle Pro Tour (FPT). Tijdens de tiende editie van DAM-X wordt bovendien gestreden om de Europese titel in de Tow-In.

Het is voor het eerst sinds 2023 dat de Brouwersdam weer onderdeel is van de kalender van de Freestyle Pro Tour. De wedstrijd heeft de status van een 5-Star Proving Grounds Event en kent een totale prijzenpot van € 5.000. Zowel mannen als vrouwen komen tijdens het evenement in actie in de disciplines freestyle en Tow-In. Freestyle heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van DAM-X. Het evenement werd opgezet met de ambitie om het Europees kampioenschap freestyle windsurfen naar de Brouwersdam te halen en tegelijkertijd jonge windsurfers kennis te laten maken met de sport.

"DAM-X is ooit ontstaan vanuit freestyle. We wilden de beste surfers naar de Brouwersdam halen, de sport laten zien en vooral de jeugd inspireren”, zegt Rick Jendrusch van Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam. Volgens hem is de terugkeer van de FPT tijdens de tiende editie dan ook een bijzondere mijlpaal voor het evenement. Internationale deelnemers

Onder de aangekondigde deelnemers bevinden zich verschillende bekende namen uit de internationale windsurfwereld. Zo staat Lennart Neubauer op de deelnemerslijst. De Duitser werd in 2024 wereldkampioen freestyle en won in 2026 de World Cup op Fuerteventura. Ook de Belgische meervoudig wereldkampioen Yentel Caers behoort tot de deelnemers. Van Nederlandse zijde zijn onder anderen Bodhi Kempen en Nick van Ingen van de partij. Beiden zijn bekend met de Brouwersdam, waardoor het evenement naast internationale toppers ook lokale en Nederlandse deelnemers aan de start brengt. Tow-In zorgt voor spektakel

Een van de onderdelen tijdens het DAM-X-weekend is de Tow-In-competitie. Bij deze discipline worden de windsurfers door een jetski op snelheid gebracht. Hierdoor kunnen zij hun freestylemoves uitvoeren zonder dat er sprake hoeft te zijn van voldoende wind. De actie vindt dicht bij de waterkant plaats, waardoor toeschouwers de sprongen en manoeuvres goed kunnen volgen. De wedstrijd bestaat uit kwalificatierondes, een finale en een Super Final waarin de beste deelnemers het tegen elkaar opnemen. Op zaterdag 10 en zondag 11 oktober wordt gestreden om de Europese Tow-In-titel. Daarmee vormt de discipline een belangrijk onderdeel van de jubileumeditie van DAM-X.