Jan van Dam neemt koppositie over bij Schaakvereniging Toren van Goeree

Jan van Dam heeft de koppositie overgenomen in de huishoudelijke competitie van Schaakvereniging Toren van Goeree. De schaker uit Stellendam boekte maandag 26 oktober 2026 een belangrijke overwinning op de jonge Niels Tanis, die na twee speelronden nog bovenaan stond. Na de derde ronde voert Van Dam het klassement aan met 81 punten.

Tijdens de derde ronde werden negen partijen gespeeld. De ontmoeting tussen Van Dam en Tanis eindigde in een overwinning voor de eerstgenoemde: 1-0. Daarmee maakte Van Dam een einde aan de ongeslagen reeks van Tanis, die eerder dit seizoen twee overwinningen had geboekt.

Ook Willem-Jan Tanis kende een succesvolle avond. Hij versloeg Steven van Kooten met 1-0 en staat met 63 punten op de tweede plaats. Frank Hordijk bezet de derde positie met 57 punten. Jaap Santifort volgt met 50 punten, terwijl André Kastelein met 49 punten de top vijf completeert. Kastelein won zijn partij tegen Albert Schaefer eveneens met 1-0.