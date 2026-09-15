Joep Vermeulen benoemd tot HCGO Vrijwilliger van het Jaar 2026

Hockey Club Goeree-Overflakkee (HCGO) heeft Joep Vermeulen uitgeroepen tot HCGO Vrijwilliger van het Jaar 2026. De bekendmaking vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging op donderdag 10 september.

Binnen HCGO is het inmiddels een mooie traditie om jaarlijks een vrijwilliger in het zonnetje te zetten die zich op bijzondere wijze inzet voor de vereniging. Ook in 2026 werd deze traditie voortgezet. De keuze viel dit jaar op Joep Vermeulen.

Joep is al jarenlang actief binnen HCGO en heeft zich in de afgelopen jaren op verschillende manieren ingezet voor de vereniging. Zo is hij actief geweest als coach en trainer van diverse teams. Met zijn betrokkenheid, enthousiasme en inzet draagt hij bij aan de ontwikkeling van spelers en het plezier op en rond het hockeyveld.