Joep Vermeulen benoemd tot HCGO Vrijwilliger van het Jaar 2026

Hockey Club Goeree-Overflakkee (HCGO) heeft Joep Vermeulen uitgeroepen tot HCGO Vrijwilliger van het Jaar 2026. De bekendmaking vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging op donderdag 10 september.
Binnen HCGO is het inmiddels een mooie traditie om jaarlijks een vrijwilliger in het zonnetje te zetten die zich op bijzondere wijze inzet voor de vereniging. Ook in 2026 werd deze traditie voortgezet. De keuze viel dit jaar op Joep Vermeulen.
Joep is al jarenlang actief binnen HCGO en heeft zich in de afgelopen jaren op verschillende manieren ingezet voor de vereniging. Zo is hij actief geweest als coach en trainer van diverse teams. Met zijn betrokkenheid, enthousiasme en inzet draagt hij bij aan de ontwikkeling van spelers en het plezier op en rond het hockeyveld.
Vrijwilligers vormen een belangrijke basis onder het verenigingsleven. Zonder de inzet van coaches, trainers, commissieleden, scheidsrechters en alle andere vrijwilligers kan een vereniging als HCGO niet functioneren. Met de verkiezing van Joep wil HCGO dan ook niet alleen hem persoonlijk bedanken, maar tegelijkertijd alle vrijwilligers binnen de club waarderen voor hun inzet.
De traditioneel bij de benoeming behorende Vrijwilliger van het Jaar-bokaal werd maandagavond 14 september 2026 door HCGO-bestuurslid Leon Jordaan aan Joep overhandigd tijdens de training van MO18-1.