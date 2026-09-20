Johan Nagtegaal bouwt met NTVV aan een herkenbare speelwijze

NTVV heeft zaterdag 19 september 2026 in de eerste wedstrijd onder trainer Johan Nagtegaal met 0-1 verloren van Hekelingen. In Nieuwe-Tonge zag de trainer vooral dat zijn ploeg verdedigend al beter staat na de overstap naar een andere speelwijze.

Nagtegaal volgde Sander van Tilborg op, die na tweeënhalf seizoen afscheid nam van NTVV. De nieuwe trainer zag bij zijn aantreden direct een belangrijk aandachtspunt: de defensieve organisatie. NTVV kreeg vorig seizoen 58 doelpunten tegen. Dat was voor Nagtegaal aanleiding om de speelwijze aan te passen.

Toch overheerste na afloop bij Nagtegaal niet de teleurstelling. De trainer zag vooral bevestiging dat de nieuwe speelwijze verdedigend zijn vruchten kan afwerpen.

Waar NTVV eerder vanuit een 4-3-3-formatie speelde, koos de trainer in de voorbereiding voor een 5-3-2-systeem. Tegen Hekelingen werd daar nog een meer defensieve variant van gemaakt met een 5-4-1-formatie. Het uitgangspunt was duidelijk: de ruimtes klein houden, weinig kansen weggeven en vanuit de omschakeling proberen toe te slaan. “Gewoon geen kansen weggeven.”

Dat plan werd volgens Nagtegaal gedurende een groot deel van de wedstrijd goed uitgevoerd. Hekelingen had veelvuldig de bal, maar kreeg lange tijd nauwelijks mogelijkheden om de Nieuwe-Tongse defensie echt uiteen te spelen. “Ik denk dat dat vandaag ook super ging. Want Hekelingen is al een heel goed elftal.”

Volgens de trainer lag de nadruk in de voorbereiding dan ook sterk op de verdedigende organisatie. Het kantelen, knijpen, overnemen en spelen met drie centrale verdedigers werd uitgebreid getraind.

Hekelingen had volgens Nagtegaal mogelijk zo'n 75 procent balbezit, maar NTVV hield de tegenstander lange tijd van grote kansen af. Pas in de 80e minuut werd de defensie geklopt. Een afstandsschot van ongeveer 20 à 25 meter verdween fraai in de kruising.

Schellevis belangrijk

Doelman Davey Schellevis speelde volgens Nagtegaal een belangrijke rol in het overeind houden van NTVV. De trainer heeft veel vertrouwen in zijn doelman, die binnen de huidige selectie van grote waarde is. “Die jongen is natuurlijk voor ons wel de buitencategorie keeper die je wil hebben.”

De waardering voor Schellevis is groot, mede omdat NTVV voor drie elftallen slechts over één keeper beschikt. De trainer noemt hem daarom een belangrijke, maar ook kwetsbare schakel binnen de vereniging. De tegentreffer kon de doelman volgens Nagtegaal nauwelijks worden aangerekend. Het schot was van grote afstand en was uitstekend geplaatst.

Smalle selectie zorgt voor uitdagingen

Niet alleen de defensieve organisatie, maar ook de personele bezetting blijft een aandachtspunt. De voorbereiding verliep voor NTVV niet optimaal. Vakanties, deelname aan de Omloop van Goeree-Overflakkee en verschillende blessures zorgden voor een lage trainingsopkomst.