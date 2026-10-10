Johan Nagtegaal kiest voor rust na vertrek bij NTVV

Foto: Johan Nagtegaal

Na slechts drie competitiewedstrijden legde Johan Nagtegaal zijn functie als hoofdtrainer van NTVV neer. De tegenvallende resultaten speelden een rol, maar vooral de combinatie van zijn privésituatie, werk en het trainerschap maakte dat de 57-jarige oefenmeester besloot een stap terug te doen.

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Voor Johan Nagtegaal was het geen gemakkelijke keuze om te stoppen bij NTVV. Deze zomer keerde hij met enthousiasme terug bij een de club op Goeree-Overflakkee. Toch merkte hij al tijdens de voorbereiding dat het steeds moeilijker werd om alle ballen in de lucht te houden. “Er is behoorlijk wat veranderd in mijn privésituatie. Toch heb ik besloten om aan dit avontuur met NTVV te beginnen”, vertelt Nagtegaal. Gaandeweg begon hij zich echter af te vragen of hij nog wel voldoende energie had om zijn taken als trainer goed uit te voeren. “Die energie die je hebt, kun je maar één keer verdelen. Dat is je gezin en je werk. En dan pas het voetbal.”

Een optelsom van omstandigheden

Ook de voorbereiding verliep niet zonder hindernissen. Door vakanties, deelname aan de Omloop en een moeizame opbouw van het wedstrijdritme was de selectie niet altijd compleet. Daarnaast kreeg NTVV te maken met blessures. Volgens Nagtegaal maakte dat het lastig om de gewenste speelwijze goed in te slijpen. De trainer wilde vooral de defensieve organisatie verbeteren. NTVV kreeg vorig seizoen 58 doelpunten tegen en Nagtegaal koos daarom voor een andere aanpak. Hoewel de ploeg in de voorbereiding ook wedstrijden won, zag hij dat de organisatie achterin nog kwetsbaar was. “We hebben leuk voetbal gespeeld, maar ik zag ook dat het een dun lijntje was om onder een bepaald niveau te zakken. Ik dacht op een gegeven moment: dit staat gewoon nog niet goed.” De competitiestart bevestigde die zorgen. NTVV verloor met 0-1 van Hekelingen, ging met 10-0 onderuit tegen WFB en verloor vervolgens met 1-6 van Rockanje. Na die derde nederlaag besloot Nagtegaal zijn functie neer te leggen. Opvallend is dat hij de verantwoordelijkheid voor de tegenvallende resultaten nadrukkelijk bij zichzelf legt. “Als hoofdtrainer ben je uiteindelijk verantwoordelijk voor het hele proces. Ik heb alles gedaan wat ik kon, maar de resultaten vallen heel erg tegen. Dan wordt het een optelsom.” Een moeilijke beslissing

Nagtegaal benadrukt dat hij niet lichtvaardig tot zijn besluit is gekomen. Hij beseft dat zijn vertrek ook gevolgen heeft voor de vereniging, die op zoek moet naar een oplossing voor de trainerspositie. Bovendien maakte zijn band met de regio de beslissing extra ingewikkeld. “Het hele eiland kent je en andersom. Bij elke club kan ik binnenlopen. Dat maakt het lastig om zo'n beslissing te nemen. Je stelt altijd mensen teleur, en dat wil je niet bij een vereniging waar iedereen vrijwillig zijn tijd in steekt.”