Joyce ten Cate leidt Good Luck naar het kampioenschap

Joyce ten Cate heeft KV Good Luck in haar eerste seizoen als trainster op het veld naar het kampioenschap geleid. De ploeg uit Middelharnis stelde op 10 oktober 2026 promotie naar de tweede klasse veilig met een 11-16-zege op Triade.

De najaarscompetitie begon voor Good Luck voortvarend, maar kende ook een tegenvaller. Na overwinningen op Ventura Sport en Triade ging de ploeg in de derde speelronde onderuit tegen hekkensluiter Oranje Zwart. Een nederlaag die achteraf een belangrijk leermoment bleek. “Daar zijn we gewoon niet goed in gegaan”, blikt Ten Cate terug.

In haar eerste seizoen als trainster van KV Good Luck heeft Joyce ten Cate de korfballers uit Middelharnis direct naar het kampioenschap op het veld geleid. Met vijf overwinningen uit zes wedstrijden verzekerde de ploeg zich van promotie naar de tweede klasse. Achter het sportieve succes schuilt vooral een proces van groei, open communicatie en het bouwen aan een hecht team.

De trainster zag meerdere oorzaken voor het verlies. Good Luck moest op gewoon gras spelen in plaats van op kunstgras en mogelijk speelde ook onderschatting een rol. Bovendien waren zowel de speelsters en spelers als de nieuwe trainster nog aan elkaar aan het wennen. “Goede gesprekken gevoerd met elkaar. Het was natuurlijk ook wennen. Een nieuw seizoen. Voor mij een nieuw seizoen. Voor de spelers een nieuw seizoen. Om met mij natuurlijk aan de slag te gaan.”

Openheid als basis

Na de nederlaag volgde herstel. Good Luck won de resterende drie wedstrijden en stelde op 10 oktober het kampioenschap veilig met een overtuigende 11-16-overwinning op concurrent Triade. Toch was de titel voor Ten Cate niet vanzelfsprekend. “Het was wel de ambitie. Het was wel het streven om kampioen te worden.”

Vooral de manier waarop haar ploeg met de spanning van de beslissende wedstrijd omging, stemde haar tevreden. Na een eerste helft waarin beide teams nog aan elkaar gewaagd waren, liep Good Luck na rust verder uit. Daarmee werd duidelijk dat de jonge ploeg ook onder druk overeind kon blijven.

Een belangrijk aandachtspunt in het eerste seizoen van Ten Cate was het smeden van een team. Binnen de groep waren aanvankelijk verschillen en onderlinge wrijvingen merkbaar. Door daarover met elkaar in gesprek te gaan, groeide de onderlinge verbinding. “Echt eerlijk durven zijn naar elkaar. Kritisch durven zijn, maar ook echt dingen durven uitspreken.”

Die openheid beperkt zich niet tot de trainingen en wedstrijden. Na ieder duel reflecteren de spelers op hun prestaties en ontvangen ze statistieken over onder meer het aantal schotpogingen en het rendement. Zo probeert Ten Cate haar ploeg niet alleen tactisch, maar ook in het nemen van verantwoordelijkheid verder te ontwikkelen.

Ambitie in de zaal

Na het kampioenschap op het veld wacht een nieuwe uitdaging. In de zaal komt Good Luck opnieuw uit in de tweede klasse, waarin volgens Ten Cate een pittige competitie wacht. Verschillende tegenstanders spelen op het veld zelfs op een hoger niveau.