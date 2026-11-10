KV Good Luck wint openingsduel in de zaal

KV Good Luck heeft zaterdag 7 november 2026 het eerste duel van het zaalseizoen gewonnen. De ploeg uit Middelharnis versloeg Erasmus uit Rotterdam in De Gooye in Dirksland met 18-16.

Omdat de eigen sporthal De Staver niet beschikbaar was, speelde Good Luck noodgedwongen in De Gooye in Dirksland. De ploeg begon matig aan de wedstrijd. Doelpunten waren duur in de openingsfase en na een kwartier stonden de bezoekers met 2-6 voor. De voortekenen waren niet goed voor de roodwitten. Te veel spelers leken hun dag niet te hebben en ook werden er veel kansen gemist.

Na de knappe handhaving van vorig zaalseizoen komt Good Luck opnieuw uit in de tweede klasse. In een pittige poule met grote verenigingen uit de regio Rijnmond zal de ploeg van coach Joyce ten Cate alle zeilen moeten bijzetten om zich opnieuw te handhaven. Tegen de studentenkorfbalvereniging Erasmus zijn alvast de eerste twee punten gepakt.

Erasmus verdedigde ondertussen zonder grote fouten te maken en vooral de vrouwen kwamen tot goede kansen en doelpunten. In deze moeilijke fase hield een piepjong vak, met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar, het hoofd koel. Vlak voor rust zorgden Anna Vermaas en Mark Vogelaar met twee snelle doelpunten ervoor dat het verschil beperkt bleef: 7-9.

Ommekeer

Na rust hoopte het thuispubliek op een bliksemstart, maar die bleef uit. Erasmus liep juist verder uit naar 8-12. Andermaal nam Rick de Vos zijn ploeg bij de hand. Met negen treffers in de hele wedstrijd, waarvan vier in het eerste kwartier na rust, hielp hij Good Luck terug in de wedstrijd.

Het mooiste doelpunt kwam echter niet op zijn naam. Bij een stand van 13-13 zette Mark Vogelaar namelijk de eerste voorsprong voor Good Luck op het scorebord. Nadat hij de afvallende bal had gevangen, deed hij alsof hij de bal boven het hoofd van zijn tegenstander naar een teamgenoot gooide. Die draaide vervolgens om om te kijken waar de bal was gebleven. Vogelaar maakte daar handig gebruik van en gooide de bal vervolgens volledig vrij door de korf: 14-13.

Vervolgens scoorde Milan de Vos razendsnel de 15-13 en leek de wedstrijd beslist. Bij een stand van 18-13 en nog drie minuten op de klok werd het feestje op de bank, op de tribune en eigenlijk ook op het veld al gevierd. Toch werd het nog even spannend. In anderhalve minuut scoorde Erasmus drie keer en bracht daarmee de eindstand op 18-16.

Voor Erasmus waren de druiven zuur: doordat de douches in De Gooye niet werkten, moesten de Rotterdammers niet alleen puntloos, maar ook ongedoucht naar huis.