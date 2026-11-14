Melissant geeft voorsprong uit handen tegen Fortuna Be Quick

Melissant heeft zaterdag 14 november 2026 een punt overgehouden aan het thuisduel met Fortuna Be Quick. Op Sportpark Melissant eindigde de wedstrijd in 2-2. Na een achterstand bij rust knokte de thuisploeg zich met twee doelpunten terug naar een voorsprong, maar zag de bezoekers vier minuten later alsnog langszij komen.

Naarmate de eerste helft vorderde, kwam Fortuna Be Quick beter in de wedstrijd. De bezoekers bleven geduldig zoeken naar mogelijkheden en sloegen net voor rust toe. In de 45e minuut was het Thimo Herrewijnen die de 0-1 op het scorebord zette. Daardoor moest Melissant ondanks een goede fase met een achterstand de kleedkamer opzoeken.

Melissant begon voortvarend aan de ontmoeting met Fortuna Be Quick. De thuisploeg had in de openingsfase het betere van het spel en wist verschillende mogelijkheden te creëren. De aanvallende inzet leverde echter geen doelpunt op. De doelman van Fortuna Be Quick bleek een belangrijke sta-in-de-weg en hield zijn ploeg met meerdere reddingen op de been.

Na rust ging Melissant op zoek naar de gelijkmaker. De ploeg bleef aandringen en werd in de 72e minuut beloond. Rolf van Putten bracht de stand op 1-1 en gaf de thuisploeg daarmee nieuw vertrouwen. Melissant rook dat er meer mogelijk was en zette door.

Acht minuten later volgde zelfs de voorsprong. Dani de Ron maakte in de 80e minuut de 2-1 en zorgde daarmee voor een uitbundig moment op Sportpark Melissant. De thuisploeg leek de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar kon de voorsprong niet vasthouden. In de 86e minuut bracht Thomas Gennissen Fortuna Be Quick opnieuw op gelijke hoogte: 2-2.

In de slotfase kreeg Melissant het steeds moeilijker. De energie leek bij de thuisploeg weg te vloeien, terwijl Fortuna Be Quick nog enkele grote mogelijkheden kreeg om de overwinning mee naar huis te nemen. Melissant mocht uiteindelijk blij zijn dat de gelijkmaker niet alsnog werd gevolgd door een derde tegentreffer.

Na afloop sprak Sport Lokaal-verslaggever Colin Berkhout met trainer Koen Kwakernaak. De oefenmeester zag dat zijn ploeg aanvankelijk de betere was, maar benadrukte ook het sterke optreden van de doelman van Fortuna Be Quick. Volgens Kwakernaak speelde die een belangrijke rol in het feit dat Melissant niet eerder op voorsprong kwam. In de slotfase moest zijn ploeg bovendien alle zeilen bijzetten om het punt veilig te stellen. De vermoeidheid speelde daarbij een rol: de tank was bij Melissant leeg.

Het gelijkspel brengt Melissant na acht wedstrijden op veertien punten. Daarmee staat de ploeg op de vijfde plaats in de vijfde klasse E. Volgende week krijgt Melissant opnieuw een thuiswedstrijd. Op zaterdag 21 november komt Hekelingen op bezoek. De ploeg zal dan proberen de goede fases van deze wedstrijd langer vast te houden en opnieuw punten te pakken.

Eindstand: Melissant – Fortuna Be Quick 2-2 (0-1)

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