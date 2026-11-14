NTVV krijgt opnieuw ruime nederlaag te verwerken

NTVV heeft zaterdag 14 november 2026 op eigen veld een zware nederlaag geleden tegen Vierpolders. Op Sportpark De Kopernis verloor de ploeg uit Nieuwe-Tonge met 0-7. Hoewel NTVV in fases aardig meedeed en enkele mogelijkheden kreeg, bleek de nummer twee van de vijfde klasse E uiteindelijk een maatje te groot.

Toch was het beeld in de eerste helft niet uitsluitend negatief voor NTVV. Tussen de vijftiende en vijfendertigste minuut wist de ploeg van trainer Ad de Gans beter in de wedstrijd te komen. NTVV probeerde van achteruit op te bouwen en zocht met snelle omschakelingen naar mogelijkheden. Een van die aanvallen leek zelfs de aansluitingstreffer op te leveren, maar het doelpunt werd na overleg tussen de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter afgekeurd wegens buitenspel.

Vierpolders begon voortvarend aan de wedstrijd en zette NTVV al vroeg onder druk. De bezoekers maakten gebruik van hun aanvallende kwaliteiten en kwamen in de eerste helft tweemaal tot scoren. Daarmee keek de thuisploeg bij rust tegen een 0-2 achterstand aan.

Trainer De Gans zag dat zijn ploeg in die fase mogelijkheden had om het Vierpolders lastiger te maken. Tegelijkertijd constateerde hij dat NTVV te veel ruimte weggaf en in de opbouw soms te kwetsbaar was. De bezoekers wisten daar na rust opnieuw van te profiteren. Vierpolders liep verder uit en voerde de score uiteindelijk op tot 0-7.

De Gans was na afloop teleurgesteld over de uitslag, maar wees ook op het niveau van de tegenstander. "De tegenstander is gewoon een goede ploeg, dus uiteindelijk kan je daar best wel van verliezen", vertelde hij aan Sport Lokaal-verslaggever Martin van der Have. Volgens de trainer moet NTVV vooral leren van dit soort wedstrijden. Hij vond dat zijn ploeg op bepaalde momenten wat zakelijker had moeten spelen en minder naïef met de bal moest omgaan.

Ook speler Gert Aantjes baalde van de ruime nederlaag. Hij zag dat NTVV redelijk aan de wedstrijd begon, maar dat enkele onnodige balverliesmomenten de ploeg parten speelden. De afgekeurde treffer noemde hij een belangrijk moment in de eerste helft. "Ja, dat is wel even een rot momentje”, aldus Aantjes. Hij was ervan overtuigd dat een doelpunt het vertrouwen binnen de ploeg een impuls had kunnen geven.

Ondanks de nederlaag blijft het vertrouwen binnen de spelersgroep volgens Aantjes aanwezig. Hij wees daarbij op de vele blessures, afwezigheden en de jonge spelers die de overstap naar het eerste elftal maken.

Ook de trainerswissel heeft volgens hem voor nieuwe energie gezorgd. De Gans ziet eveneens dat er stappen worden gezet en hoopt dat de jonge spelers de ervaringen uit deze wedstrijd meenemen naar het vervolg van de competitie.

NTVV blijft na acht speelronden met vier punten op de twaalfde plaats staan. Volgende week wacht een streekderby op bezoek bij Flakkee. De ploeg uit Nieuwe-Tonge krijgt dan de kans om de nederlaag achter zich te laten en opnieuw voor punten te strijden.