OFB blijft puntloos na nederlaag tegen NOAD’67

OFB heeft zaterdagmiddag 3 oktober 2026 op Sportpark Oeltgen met 1-3 verloren van NOAD’67 en staat na drie speelronden nog zonder punten in de vierde klasse B. Jelmer Overbeeke maakte in de slotfase de 1-3, maar een comeback kwam te laat.

Die keuze pakte volgens Breen goed uit. “Ik vind dat Jelmer er rust uit straalt. Hij doet het vandaag heel goed”, aldus de OFB-trainer. Tegelijkertijd moest zijn ploeg in de beginfase wennen aan het tempo en de druk van NOAD’67.

OFB begon gehavend aan de derde competitiewedstrijd van het seizoen. Onder anderen Rick Hokken, Jarno Kom en Marcel Herwijnen ontbraken, waardoor Breen zijn verdediging noodgedwongen moest aanpassen. Jelmer Overbeeke, die normaal niet achterin speelt, nam plaats in het centrum van de verdediging.

Na zeventien minuten kwamen de bezoekers op voorsprong. Breen had zijn twijfels over de totstandkoming van de treffer en wees na afloop op een mogelijke buitenspelsituatie. Die lezing is volgens hem ook door spelers van NOAD’67 bevestigd, maar de scheidsrechter liet doorspelen.

Vervolgens verdubbelde NOAD’67 in de 25e minuut de voorsprong. OFB kreeg de bal in het eigen strafschopgebied niet goed weggewerkt. Breen sprak na afloop opnieuw van een persoonlijke fout. “In de vijf meter gebied is de bal voor de keeper. Maar als de keeper dan niet heeft, dan vind ik ook dat onze spelers gewoon fel op de bal zijn.”

Ondanks de achterstand bleef OFB volgens Breen compact spelen. De trainer zag dat zijn ploeg na de openingsfase beter in de wedstrijd kwam en wilde in de tweede helft vasthouden aan die organisatie.

In de 67e minuut viel echter de derde tegentreffer. Uit een vrije trap ontstond ruimte achter de verdediging, waarna NOAD’67 kon doorbreken en de 0-3 maakte. Breen zag ook in deze situatie een verdedigende fout. “Dat is dan eigenlijk een verdedigingsfout. Dus weer een persoonlijke fout.”

OFB bleef vervolgens proberen om nog iets aan de wedstrijd te veranderen. Breen bracht extra aanvallende impulsen binnen de lijnen en schoof Overbeeke verder naar voren. Dat leverde in de slotfase resultaat op. In de 87e minuut maakte Overbeeke de 1-3 en kreeg OFB weer geloof in een mogelijke aansluiting.

“Er zat het geloof er echt in”, vertelde Breen. De thuisploeg zette nog aan, maar de achterstand bleek uiteindelijk te groot om helemaal weg te werken.