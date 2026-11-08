OFB blijft puntloos na nederlaag tegen WIK’57

OFB heeft zaterdag 7 november 2026 opnieuw geen resultaat weten te boeken in de vierde klasse B. Op Sportpark Oeltgen verloor de ploeg uit Ooltgensplaat met 1-4 van WIK’57. Daarmee staat OFB na zeven speelronden nog altijd op nul punten. Trainer Kees Breen was na afloop duidelijk teleurgesteld over het vertoonde spel en het gebrek aan beschikbare spelers.

Na 24 minuten kwam WIK’57 op voorsprong. Sohan Singh nam de openingstreffer voor zijn rekening en zette de bezoekers daarmee op het juiste spoor. OFB slaagde er vervolgens niet in om het initiatief naar zich toe te trekken. Vlak voor rust werd de achterstand verder vergroot. Milan Jasperse maakte in de 42e minuut de 0-2, waardoor OFB met een lastige uitgangspositie de kleedkamer opzocht.

Voor OFB was de thuiswedstrijd tegen WIK’57 een belangrijke gelegenheid om de eerste punten van het seizoen te pakken. De bezoekers uit Zeeland kwamen echter met een duidelijk doel naar Ooltgensplaat en maakten vanaf het begin een gedreven indruk. OFB had moeite om daar voldoende tegenover te stellen. Volgens trainer Kees Breen schoot zijn ploeg op meerdere onderdelen tekort.

Ook na de hervatting kreeg OFB geen grip op de wedstrijd. Tien minuten na rust viel de derde treffer van WIK’57. Jenson Johanisse bracht de stand in de 55e minuut op 0-3 en maakte de opdracht voor de thuisploeg daarmee nog zwaarder.

OFB wist zich daarna wel terug in de wedstrijd te knokken. In de 71e minuut bracht Raymon van Herwijnen de spanning enigszins terug door de 1-3 aan te tekenen. Een aansluitingstreffer die OFB nog enige hoop kon geven, maar een verdere comeback bleef uit. In de slotminuut bepaalde Johanisse met zijn tweede doelpunt van de middag de eindstand op 1-4.

Na afloop sprak Sport Lokaal-verslaggever Marco van der Zant met trainer Kees Breen. De oefenmeester stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. Hij vond dat OFB juist in deze wedstrijd punten had moeten pakken, maar constateerde dat zijn ploeg op alle fronten tekortkwam. Ook de personele problemen speelden volgens hem een belangrijke rol.

Breen moest opnieuw meerdere spelers missen. Twee spelers waren een weekend weg naar Lissabon, terwijl anderen met blessures kampten. Bovendien moest hij tijdens de wedstrijd al vroeg wisselen. Tijmen viel uit en ook zijn vervanger Koen bleek niet in staat om verder te spelen. Daardoor werd de beschikbare wisselruimte beperkt.

Toch zag Breen ook een lichtpunt. Hij prees Marcel, die volgens hem het team op sleeptouw nam en zich nadrukkelijk liet gelden. Die instelling had de trainer graag bij de hele ploeg teruggezien. WIK’57 maakte volgens Breen juist indruk met de gedrevenheid en de compacte organisatie. OFB had moeite om door die verdediging heen te spelen.

De nederlaag betekent dat OFB na zeven wedstrijden nog altijd puntloos onderaan staat in de vierde klasse B. De komende zaterdag wacht opnieuw een zware opdracht. De ploeg gaat op bezoek bij koploper VVC’68, dat na zeven speelronden zeventien punten heeft verzameld. Breen hoopt dan weer over meer fitte spelers te kunnen beschikken.