OFB ziet goede wedstrijd ontsporen door persoonlijke fouten

OFB is zaterdag 19 september 2026 de competitie in de vierde klasse B begonnen met een ruime nederlaag. Op Sportpark Oeltgen verloor de ploeg van trainer Kees Breen met 3-7 van DVO’60 uit Roosendaal. De uitslag doet vermoeden dat OFB weinig had in te brengen, maar volgens Breen was het vooral een wedstrijd waarin persoonlijke fouten zijn ploeg de das omdeden.

In de zevende minuut viel de gelijkmaker. Jelmer Overbeek bracht OFB op 1-1 en daarna kreeg de thuisploeg meer grip op de wedstrijd. Dat resulteerde in de 2-1 van Jermo van der Zant in de 27e minuut. Lang kon OFB niet van de voorsprong genieten. DVO’60 kwam twee minuten later alweer langszij en draaide de wedstrijd vervolgens om naar 2-3. Kort daarna volgde ook de 2-4.

De start van OFB was ongelukkig. Al in de eerste minuut ging het mis bij een poging om de bal vanuit de eigen verdediging breed te spelen. DVO’60 profiteerde direct en kwam op 0-1. OFB herstelde zich echter snel en kreeg mogelijkheden om iets terug te doen.

OFB toonde veerkracht en bracht de spanning vlak voor rust opnieuw terug. Jesse de Bont maakte er in de 43e minuut 3-4 van, waardoor de thuisploeg met perspectief aan de tweede helft begon.

“Ik ben echt tevreden over de eerste helft. We voetballen echt gewoon heel goed”, keek Breen terug. De trainer zag daarmee een ander beeld dan de ruime eindstand doet vermoeden.

Penalty gemist

De hoop op een comeback kreeg kort na rust een flinke knauw. DVO’60 liep uit naar 3-5 en OFB kreeg vervolgens een uitgelezen mogelijkheid om de aansluiting te herstellen. Van der Zant kreeg vanaf de strafschopstip de kans om de 4-5 te maken, maar schoot over. “En dan kan je de kans maken op 5-4. Maar ja, helaas, hij mist hem”, aldus Breen.

Daarna ging het snel. Een nieuwe fout achterin leidde tot de 3-6 en in de slotminuut bepaalde DVO’60 de eindstand op 3-7.

“Nou ja, waren we gewoon helemaal weggespeeld, dan was het wat anders. Maar dit is echt een wedstrijd van de persoonlijke fouten”, stelde Breen na afloop.

De OFB-trainer blijft ondanks de nederlaag vertrouwen houden in zijn ploeg. Hij ziet voldoende voetballend vermogen binnen de selectie en wil dat in de komende wedstrijden verder ontwikkelen. “sowieso, dan moet ik gewoon een verzorgd voetbal willen laten zien. Ik wil echt gewoon zeggen, we hebben een heel sterk middenveld. En sterke voorhoede, die hebben we ook, zeg maar.”