Ricardo Sint Nicolaas overstijgt zichzelf in ijzersterk najaar

Ricardo Sint Nicolaas uit Oude-Tonge liep zondag 1 november 2026 in Dordrecht de halve marathon in 1.08:42. De Flakkeese atleet won daarmee de categorie mannen 40+ en werd 13e van 1.343 lopers.

Sint Nicolaas werd in juni 40 jaar, voor veel (top)sporters een leeftijd waarop ze al enige tijd op hun retour zijn. Voor de gymdocent uit Oude-Tonge is dit absoluut niet het geval, hij is sterker dan ooit! Zijn belastbaarheid en herstelvermogen zijn eveneens van uitzonderlijk niveau. Daar waar de meeste atleten in de weken na een marathon gas terug nemen trainde Sint Nicolaas vrolijk door en zo stond hij zondag 18 oktober 2026 in het Olympisch stadion van Amsterdam waar hij met 25.000 atleten om 09:00 uur werd weggeschoten voor de 42,2km.

Al vele jaren is Ricardo Sint Nicolaas één van de vaandeldragers van de Flakkeese atletiek. In 2021 verbeterde hij het Flakkeese record op de marathon dat sinds 1992 op naam van Eef Kooman stond. In de jaren die volgde zette Sint Nicolaas de stijgende lijn door en in de afgelopen maanden rijgt hij de topprestaties aaneen. Zo verbeterde hij in Amsterdam, slechts twee weken na de Kustmarathon, zijn persoonlijk record op de marathon naar 2.21:46.

De omstandigheden waren niet ideaal door regen, kou en een straffe wind.“ In tegenstelling tot veel anderen ga ik altijd erg goed op dit soort weer, dus voor mij geen probleem, ik ga voor een PR!” Sint Nicolaas liep zijn snelste marathon in april 2023 tijdens de marathon van Rotterdam waar hij een imposante 2.22:10 noteerde. De doorkomst van 1.10:26 halverwege liet zien dat een verbetering in de maak was, echter in de tweede helft van een marathon kan nog veel gebeuren. Op de terugweg langs de Amstel stond de wind tegen en Sint Nicolaas had daar profijt van een groepje met drie andere atleten. De doorkomst van 1.40:18 na 30km was nog steeds strak op schema. In de slotfase liep Sint Nicolaas alleen, het was nu ieder voor zich. Vanaf 34km kregen de atleten weer meewind en in de laatste kilometers door de stad stond er weer meer publiek, hoewel het niet in de buurt komt van de mensenmassa tijdens de marathon van Rotterdam. In het Vondelpark klokte Sint Nicolaas 2.14:15 na 40km, dat het een PR ging worden was zeker, maar hoeveel?! Het laatste restje energie werd er in het Olympisch stadion nog uitgeperst waar Sint Nicolaas na 2.21:46 (17,8 km/h) de finish passeerde als 63e overall en 6e Nederlander! “Hier ben ik echt heel blij mee, prachtig als het er op zo’n dag uitkomt!”

Na een paar dagen iets rustiger te trainen stond Sint Nicolaas zaterdag 24 oktober 2026 alweer aan de start van de 5km van Goes waar hij derde werd in 15:50 minuten. “Dit zag ik als een leuk tussendoortje, de benen voelen alweer fris dus ik hoop deze vorm nog even vast te houden.” En zo was de Drechtstadloop Dordrecht 21,1km de volgende wedstrijd op zondag 1 november 2026. Zijn persoonlijk record op de halve marathon staat op 1.08:18, gelopen in februari 2023 tijdens de Halve van Maassluis. “Het jaar is al dik geslaagd, dus ik vlieg er gewoon volle bak in om een poging te doen voor een PR!” Met 31:50 minuten als doorkomst na 10km lag hij zelfs op schema voor een 1.07 uur. Sint Nicolaas liep veel alleen en dat maakte dat er vanaf 15km toch licht verval kwam in de kilometertijden. Met 1.08:42 finishte de atleet uit Oude-Tonge als 13e van totaal 1343 lopers en in de categorie mannen 40+ pakte hij de winst.

Sint Nicolaas kijkt hoopvol en gemotiveerd vooruit naar volgend jaar. “In de afgelopen maanden heb ik laten zien dat ik nog steeds in staat ben om mijn persoonlijke records te verbeteren. Op de nationale marathonranglijst sta ik nu 24e en dat maakt dat er weer mooie, nieuwe, dingen op mijn pad komen. Zo ben ik voorgeselecteerd door mijn sponsor Run2day Rotterdam om volgend jaar september in Berlijn de marathon te lopen. Dat zou heel gaaf zijn! Als het doorgaat zal ik daar een ultieme poging doen om onder de 2.20 uur te lopen."