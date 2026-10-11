Naar hoofdinhoud
Omroep Archipel
LiveOns Eiland, Altijd Dichtbij
Sport

Schotejil goed van start in de Regionale competitie

Sportredactie Omroep Archipel
· 1 min lezen
Foto: Pixabay

Na een klassering in de middenmoot een week eerder in de landelijke 1e Divisie is zwemclub De Schotejil zaterdag 10 oktober 2026 ook gestart in de Regio-west competitie van de KNZB. In Papendrecht zwom z.c.  De Schotejil deze competitie met in totaal 9 clubs.

Met ca. 15 ereplaatsen kwam z.c. De Schotejil goed uit de startblokken. Abya Buscop was met twee keer goud (200m vrij, 100m rugslag) en één keer zilver (100m rugslag) zeer goed op dreef. Meyke van Nimwegen deed eveneens goede zaken op 200m schoolslag (1e), 100m wisselslag (2e) en 100m vlinderslag (3e). De 4x50m vrij estafette met Syb Boerema, Nienke van Weenen, Sem Jongejan en Evy van Nimwegen, behaalde eveneens een 1e plaats.

Verdere ereplaatsen waren er voor Laurens Kalle op 200m rugslag (3e), Evy van Nimwegen op 200m vrij (2e) en 100m rugslag (3e), en voor nog twee estafettes (2e en 3e)

Ook in de jongere leeftijdscategorieën werden vermeldenswaardige ereplaatsen behaald door Daniël Jongejan, Laura Jongejan en Nola van der Wel.

Lees ook

Energie wordt nog duurder: Stedin wil tarieven met 22 procent verhogen

Energie wordt nog duurder: Stedin wil tarieven met 22 procent verhogen

zondag 11 oktober

Leerlingen RGO zamelen in voor Dierenvoedselbank

Leerlingen RGO zamelen in voor Dierenvoedselbank

zondag 11 oktober

Waterschap Hollandse Delta klaar voor het stormseizoen
Natuur

Waterschap Hollandse Delta klaar voor het stormseizoen

zondag 11 oktober

'Het is nog steeds het mooiste wat er is': veteraan spreekt op Veteranendag

'Het is nog steeds het mooiste wat er is': veteraan spreekt op Veteranendag

vrijdag 9 oktober

Juttertje & Co is de nieuwe naam van winkel op Hernesseroord

Juttertje & Co is de nieuwe naam van winkel op Hernesseroord

vrijdag 9 oktober

Meest gelezen vandaag

  1. 1'Het is nog steeds het mooiste wat er is': veteraan spreekt op Veteranendag
  2. 2'Sommige mensen zitten voor eeuwig in je hoofd': Basti over haar werk in Calando
  3. 3Juttertje & Co is de nieuwe naam van winkel op Hernesseroord
  4. 4Burgemeester ontbijt met leerlingen uit Nieuwe-Tonge
Tip de redactie!

Nieuws per dorp

Op de kaart →