Schotejil goed van start in de Regionale competitie

Na een klassering in de middenmoot een week eerder in de landelijke 1e Divisie is zwemclub De Schotejil zaterdag 10 oktober 2026 ook gestart in de Regio-west competitie van de KNZB. In Papendrecht zwom z.c. De Schotejil deze competitie met in totaal 9 clubs.

Met ca. 15 ereplaatsen kwam z.c. De Schotejil goed uit de startblokken. Abya Buscop was met twee keer goud (200m vrij, 100m rugslag) en één keer zilver (100m rugslag) zeer goed op dreef. Meyke van Nimwegen deed eveneens goede zaken op 200m schoolslag (1e), 100m wisselslag (2e) en 100m vlinderslag (3e). De 4x50m vrij estafette met Syb Boerema, Nienke van Weenen, Sem Jongejan en Evy van Nimwegen, behaalde eveneens een 1e plaats.

Verdere ereplaatsen waren er voor Laurens Kalle op 200m rugslag (3e), Evy van Nimwegen op 200m vrij (2e) en 100m rugslag (3e), en voor nog twee estafettes (2e en 3e)