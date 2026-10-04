Zwemclub De Schotejil uit Middelharnis heeft zaterdag 3 oktober 2026 de eerste competitiewedstrijd van seizoen 2026-2027 gezwommen. In Papendrecht werd deel 1 gezwommen in de Eerste Divisie van de Nationale zwemcompetitie.

De gezwommen tijden leverden naast talrijke ereplaatsen vooral waardevolle punten op in de landelijke klassering. Hierbij werden de hoogste scores behaald op persoonlijke nummers door o.a. Sem Jongejan en Laurens Kalle op 100m wisselslag en 400m vrij bij de heren/jongens. Abya Buscop en Evy van Nimwegen waren met afstand de snelsten op 200m schoolslag, evenals Meyke van Nimwegen op 400m vrij bij de dames/meisjes. Ook op de (gemengde) estafette 4x100m wisselslag zorgden Abya Buscop, Syb Boerema, Nienke van Weenen en Sem Jongejan voor een hoge klassering. Aan het einde van de wedstrijd verraste eveneens de heren estafette 4x100m wisselslag, met Laurens Kalle, Syb Boerema, Christian Kalle en Jacob Mackloet met een hoog puntenaantal.

Vermeldenswaardig zijn daarnaast zeker een aantal persoonlijke records. Zo zwom Fenne Bogerman een pr van 20 seconden op 200m rugslag en Fiene Buth zelfs een pr van 40 seconden op hetzelfde nummer. Laura Jongejan zwom 15 seconden sneller op 100m vlinderslag. Meike Sijtsma verbeterde haar tijd op 100m vlinderslag met ca. 20 seconden en Huib Sijtsma zwom een mooi pr op 200m vrij en 200m schoolslag.