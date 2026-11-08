Spannende strijd in schaakcompetitie Toren van Goeree

Jan van Dam heeft zijn koppositie in de huishoudelijke competitie van Schaakvereniging Toren van Goeree behouden. In de vierde ronde, die maandag 2 november 2026 werd gespeeld, rekende Van Dam af met directe achtervolger Willem-Jan Tanis. Frank Hordijk boekte een belangrijke overwinning op Jaap Santifort en neemt daarmee de tweede plaats op de ranglijst over.

Ook Frank Hordijk kende een succesvolle speelavond. In het onderlinge topduel met Jaap Santifort wist hij de winst naar zich toe te trekken. Door deze overwinning stijgt Hordijk naar de tweede plaats in het klassement met 96 punten.

De partij tussen koploper Van Dam en Willem-Jan Tanis was een belangrijk duel voor de bovenste plaatsen. Van Dam trok met een overwinning van 1-0 aan het langste eind en verstevigde daarmee zijn positie aan kop. Met 109,33 punten heeft hij inmiddels een voorsprong opgebouwd op zijn achtervolgers.

Reinier van der Wende deed eveneens goede zaken. Hij versloeg André Kastelein met 0-1 en bezet met 83 punten de derde plaats. Willem-Jan Tanis zakte na zijn nederlaag naar de vierde positie met 62,67 punten. Piet Westhoeve completeert de top vijf met 61 punten. Hij won zijn partij tegen Hans Bezuijen met 0-1.

Acht partijen op het programma

In totaal werden tijdens de vierde ronde acht partijen gespeeld. Naast de genoemde ontmoetingen waren er overwinningen voor Frans Troost, Rik van Doorn, Wim van der Wiel en Henk van Oostenbrugge.

Troost was te sterk voor Steven van Kooten, terwijl Van Doorn de partij tegen Arie 't Mannetje winnend afsloot. Wim van der Wiel versloeg Jan Redert en Henk van Oostenbrugge boekte een overwinning op Albert Schaefer.

Met vier speelronden achter de rug begint de strijd om de bovenste plaatsen steeds meer vorm te krijgen. Van Dam heeft voorlopig de beste uitgangspositie, maar met Hordijk en Van der Wende op korte afstand blijft de concurrentie volop aanwezig.

Schaakvereniging blijft groeien

Schaakvereniging Toren van Goeree is een jonge vereniging in Goedereede waar zowel beginnende als ervaren schakers welkom zijn. De leden komen van oktober tot en met maart iedere maandagavond bijeen in zaal Oostdam.

De avond begint met schaakles van 19.00 tot 20.00 uur, waarna de interne competitie wordt gespeeld. Leden die meer uitdaging zoeken, kunnen ook deelnemen aan de externe competitie van de Rotterdamse Schaakbond.