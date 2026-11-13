Sport Lokaal zoekt vrijwilligers voor het liveblog

Omroep Archipel zoekt versterking voor het liveblog van Sport Lokaal. Iedere zaterdag worden hierin de ontwikkelingen tijdens de voetbalwedstrijden van Flakkeese verenigingen bijgehouden. Doelpunten, gele kaarten, gemiste kansen en tussenstanden: de belangrijkste momenten komen voorbij. Om dit liveblog goed bij te kunnen houden, is Omroep Archipel op zoek naar een extra vrijwilliger.

Het bijhouden kan vanuit huis. De vrijwilliger volgt op zaterdagmiddag de uitzending van Sport Lokaal en noteert de belangrijkste gebeurtenissen tijdens de wedstrijden. Denk aan doelpunten, rust- en eindstanden, maar ook aan opvallende momenten zoals een gemiste penalty of een rode kaart. Deze informatie verwerkt de vrijwilliger in het liveblog op de website van Omroep Archipel.

Omroep Archipel zoekt mannen en vrouwen die het lokale voetbal volgen en gevoel hebben voor taal. Het is belangrijk dat je hoofd- en bijzaken kunt onderscheiden, kort en duidelijk kunt schrijven en regelmatig op zaterdagmiddag beschikbaar bent. Ervaring met schrijven of het bijhouden van een liveblog is niet noodzakelijk.