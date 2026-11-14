Stellendam klimt naar derde plaats na zege op Oud-Beijerland

Stellendam heeft zaterdag 14 november 2026 een belangrijke overwinning geboekt in de derde klasse D. Op Sportpark De Molengors werd Oud-Beijerland met 2-0 verslagen. Na een doelpuntloze eerste helft sloeg de thuisploeg na rust tweemaal toe. Door de overwinning staat Stellendam met zestien punten op de derde plaats.

De doelman van Oud-Beijerland speelde daarbij een belangrijke rol. Met meerdere reddingen voorkwam hij dat Stellendam al voor rust op voorsprong kwam. De thuisploeg bleef geduldig zoeken naar openingen, maar slaagde er niet in de kansen te verzilveren. Aan de andere kant kreeg Oud-Beijerland weinig mogelijkheden om echt gevaarlijk te worden. Daardoor gingen beide teams met een 0-0-stand de kleedkamer in.

De ontmoeting tussen Stellendam en Oud-Beijerland was vooraf belangrijk voor de aansluiting met de bovenste plaatsen. Beide ploegen hadden ambities om mee te blijven doen in de bovenste regionen van de competitie. Dat was op het veld ook merkbaar. De eerste helft was behoorlijk in evenwicht, al wist Stellendam de meeste kansen te creëren.

Ook doelman Stefan Brinkman verdiende aandacht. De negentienjarige keeper maakte zijn eerste officiële basisstart voor Stellendam en liet een overtuigende indruk achter. Vooral bij hoekschoppen en andere standaardsituaties trad hij doortastend op. Daarnaast verrichtte hij enkele belangrijke reddingen, waarmee hij zijn ploeg op de been hield.

Na de rust bleef Stellendam vasthouden aan het vooraf besproken strijdplan. Trainer Peter-Marcel Nauta was tevreden over de manier waarop zijn spelers de afspraken uitvoerden. De ploeg hield de organisatie intact, wachtte op de juiste momenten om druk te zetten en bleef geduldig in de aanval.

In de zestigste minuut werd dat overwicht beloond. Thijmen Brand brak de wedstrijd open en zette Stellendam op een verdiende 1-0-voorsprong. Daarmee moest Oud-Beijerland meer risico nemen, terwijl de thuisploeg ruimte kreeg om de wedstrijd definitief te beslissen.

Dat gebeurde in de 84e minuut. Michael Mettrop zorgde voor de tweede treffer en stelde daarmee de overwinning veilig. Stellendam gaf de voorsprong vervolgens niet meer uit handen en kon na het laatste fluitsignaal drie belangrijke punten bijschrijven.

Na afloop sprak Sport Lokaal-verslaggever Mark Lagendijk met trainer Peter-Marcel Nauta. Die was tevreden over het resultaat én de uitvoering van het wedstrijdplan. "We hadden een bepaald strijdplan. En dat hebben we, vind ik, heel goed uitgevoerd”, aldus Nauta. Hij benadrukte dat de inzet en energie van zijn spelers bepalend zijn voor de prestaties van het team. Volgens de trainer is er voldoende kwaliteit aanwezig om bovenin mee te doen, maar moet de ploeg die instelling iedere wedstrijd laten zien.

De overwinning brengt Stellendam na acht wedstrijden op zestien punten en de derde plaats in de derde klasse D. De verschillen bovenin blijven klein. Volgende week wacht opnieuw een belangrijke wedstrijd. Stellendam gaat dan op bezoek bij Zinkwegse Boys, waar de ploeg de goede reeks een vervolg wil geven.