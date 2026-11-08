Stellendam knokt zich na rust terug naar gelijkspel

Stellendam heeft zaterdag 7 november 2026 een punt overgehouden aan de derby tegen Den Bommel. Na een moeizame eerste helft keek de ploeg van trainer Marcel Peter Nauta tegen een 2-0 achterstand aan. Na rust toonden de bezoekers een ander gezicht. Met meer inzet en aanvallende overtuiging kwamen Bjorn Pape en Michael Mettrop alsnog tot scoren: 2-2.

Na enkele dreigende momenten van Den Bommel viel in de twintigste minuut de openingstreffer. Johnno Bakker kopte een indraaiende voorzet van Calvin Goemaat binnen: 1-0. Den Bommel bleef de bovenliggende partij en verdubbelde tien minuten later de voorsprong. Goemaat profiteerde in de 35e minuut van een te korte terugspeelbal en bracht de stand op 2-0.

Op Sportpark De Kruus begon Den Bommel voortvarend aan de streekderby. De thuisploeg zette vanaf de eerste minuten druk en maakte het Stellendam lastig om onder die druk uit te voetballen. De bezoekers hadden moeite om de bal in de ploeg te houden en kozen regelmatig voor de lange bal. Daardoor kwam Stellendam nauwelijks aan het eigen spel toe.

Stellendam wist daar voor rust weinig tegenover te stellen. De ploeg oogde onrustig en slaagde er onvoldoende in om als collectief te spelen. Trainer Marcel Peter Nauta was na afloop dan ook uitgesproken over het eerste bedrijf. In gesprek met Sport Lokaal-verslaggever Colin Berkhout noemde hij het eerste halfuur "heel slecht". Volgens de trainer was zijn ploeg te veel bezig met randzaken en te weinig met het veroveren en goed verwerken van de bal.

In de kleedkamer maakte Nauta duidelijk dat het anders moest. Hij sprak spelers aan op hun individuele gedrag en benadrukte het belang van samenwerken. Die boodschap leek na de pauze aan te komen. Stellendam kwam met meer energie uit de kleedkamer, zette Den Bommel vaker onder druk en kreeg steeds meer grip op de wedstrijd.

De bezoekers gingen nadrukkelijk op zoek naar de aansluitingstreffer. In de 73e minuut werd die inspanning beloond. Bjorn Pape bracht met een doelpunt de spanning terug: 2-1. Stellendam rook dat er meer mogelijk was en bleef aandringen. Den Bommel kreeg het lastiger om de wedstrijd onder controle te houden.

Zes minuten voor tijd viel de verdiende gelijkmaker. Michael Mettrop zorgde in de 86e minuut voor de 2-2 en bracht daarmee de achterstand uit de eerste helft volledig ongedaan. In de slotfase bleef het duel open. Beide ploegen kregen nog mogelijkheden om de overwinning naar zich toe te trekken, maar de stand veranderde niet meer.

Nauta kon na afloop tevreden zijn met het herstel, al overheerste ook het besef dat Stellendam zichzelf tekort had gedaan. Hij vond dat zijn ploeg de tweede helft voldoende kansen creëerde om zelfs nog te winnen. Tegelijkertijd waarschuwde hij dat de wisselvalligheid niet nieuw is. Ook in eerdere wedstrijden zag hij dat de basisafspraken binnen het team niet altijd worden nagekomen. Volgens de trainer moet de ploeg vanaf het begin van iedere wedstrijd dezelfde inzet en concentratie tonen als na rust tegen Den Bommel.

Door het gelijkspel blijft Stellendam met dertien punten uit zeven wedstrijden op de vijfde plaats in de derde klasse D staan. Volgende week wacht opnieuw een belangrijke wedstrijd. Op zaterdag 14 november ontvangt Stellendam op eigen veld OSV Oud-Beijerland.