Stellendam loopt tegen eerste nederlaag aan tegen Slikkerveer

VV Stellendam heeft zaterdag 3 oktober 2026 de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Op Sportpark De Molengors verloor de ploeg met 1-3 van Slikkerveer, dat al vroeg op voorsprong kwam.

Trainer Peter Marcel Nauta zag vervolgens dat zijn ploeg moeite had om in de wedstrijd te komen. Slikkerveer kreeg ruimte en mogelijkheden, terwijl Stellendam zelf regelmatig de bal te snel verloor. Volgens Nauta was het verschil met de voorgaande wedstrijden vooral zichtbaar in de inzet.

Stellendam begon de competitie met zes punten uit de eerste twee wedstrijden en wilde die goede start een vervolg geven. Dat voornemen kreeg echter al in de tweede minuut een flinke knauw. Ronald Cappele bracht Slikkerveer vroeg op voorsprong.

“Nou ja, ik denk als je in de letterlijk eerste minuut al een bal weggeeft aan de spits. En de manier waarop je begint. Ja, dat heeft zich heel de wedstrijd voortgesleept.”

De achterstand bleef voor rust beperkt tot 0-1. Nauta vond dat Stellendam daarmee nog goed wegkwam. “Dus ik was blij dat we met 1-0 achterstand de rust haalden. Dat had ook 4-5-0 kunnen zijn denk ik”, zo stelde de trainer na afloop.

Ook na de rust lukte het Stellendam niet om het initiatief over te nemen. In de 53e minuut verdubbelde Slikkerveer de voorsprong. Daarmee stond de thuisploeg voor een zware opgave om nog iets aan de wedstrijd over te houden.

Toch kwam er in de slotfase een opleving. In de 85e minuut bracht Bart Tanis met de aansluitingstreffer de spanning terug in de wedstrijd. Stellendam ging vervolgens nadrukkelijker naar voren, maar de gelijkmaker bleef uit. In plaats daarvan sloeg Slikkerveer in de 89e minuut opnieuw toe. Zepp Jacobs bepaalde de eindstand op 1-3.

Nauta was na afloop duidelijk over het optreden van zijn ploeg. “Het was matig van onze kant, en al snel in de wedstrijd stonden we op achterstand”, aldus de trainer. Ook het verschil in balbezit en passing stemde hem niet tevreden. “Het is misschien een goede eye opener. Je ziet dat als je een beetje denkt te gaan zweven. Dan kom je van de koude kermis thuis.”

De trainer wees wel op de aansluitingstreffer van Tanis als een positief moment. “Het positieve is dat Bart Thanes een prachtig goal maakt. Wordt goed weggestoken. Blijft onder druk op volle snelheid rustig. En schuift hem rustig binnen.”