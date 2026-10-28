Triathlon Herkingen op weg naar tiende editie, inschrijving opent zondag

De tiende editie van de Triathlon Herkingen staat gepland voor zaterdag 4 september 2027. Inschrijven kan vanaf 1 november 2026 via de website van de organisator. Sinds de terugkeer van de triatlon op Goeree-Overflakkee in 2017 is het evenement uitgegroeid van een kleinschalige wedstrijd tot een triatlon met ruim 450 deelnemers.
De basis voor deze terugkeer werd gelegd bij zwemclub De Gooye. De vereniging zocht naar mogelijkheden om nieuwe leden aan te trekken en begon met een zogenoemde Start to Trim. In dezelfde periode ontstond bij een groep sporters het initiatief om de triatlonsport terug te brengen naar het eiland.
De sport kent een langere geschiedenis op het eiland. Op 13 juli 1991 werd in Dirksland het Nederlands kampioenschap over de olympische afstand gehouden: anderhalve kilometer zwemmen, veertig kilometer fietsen en tien kilometer hardlopen.
Achtste en kwarttriatlon
In 2017 kreeg de triatlonsport op het eiland een nieuw vervolg met de eerste editie van de wedstrijd in Herkingen. In de beginjaren konden deelnemers kiezen voor de achtste triatlon. Na de coronaperiode werd ook de kwarttriatlon aan het programma toegevoegd. Het zwemonderdeel vindt plaats in het Grevelingenmeer met de verenigingshaven als startlocatie. Het fiets- en loopparcours is in de loop der jaren aangepast, maar eindigt altijd op het haventerrein. Naast de editie in Herkingen houdt de organisatie zich ook bezig met de triatlons in Zierikzee en bij de Brouwersdam.
Waar het evenement aanvankelijk ongeveer 200 deelnemers trok, ligt het aantal inmiddels boven de 450. Naast Nederlandse sporters nemen ook deelnemers uit onder meer België, Duitsland en Ierland deel aan de wedstrijd. Bovendien trekt de triatlon ook veel publiek naar het dorp.
Inschrijven voor de tiende editie kan vanaf zondag 1 november 2026 12:00 uur via de website van GO Sport Events.