Triathlon Herkingen op weg naar tiende editie, inschrijving opent zondag

Start triathlon Herkingen 2017 Foto: Koos vd Laan

De tiende editie van de Triathlon Herkingen staat gepland voor zaterdag 4 september 2027. Inschrijven kan vanaf 1 november 2026 via de website van de organisator. Sinds de terugkeer van de triatlon op Goeree-Overflakkee in 2017 is het evenement uitgegroeid van een kleinschalige wedstrijd tot een triatlon met ruim 450 deelnemers.

De basis voor deze terugkeer werd gelegd bij zwemclub De Gooye. De vereniging zocht naar mogelijkheden om nieuwe leden aan te trekken en begon met een zogenoemde Start to Trim. In dezelfde periode ontstond bij een groep sporters het initiatief om de triatlonsport terug te brengen naar het eiland. De sport kent een langere geschiedenis op het eiland. Op 13 juli 1991 werd in Dirksland het Nederlands kampioenschap over de olympische afstand gehouden: anderhalve kilometer zwemmen, veertig kilometer fietsen en tien kilometer hardlopen.