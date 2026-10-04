VFC maatje te groot voor De Jonge Spartaan

De Jonge Spartaan verloor zaterdag 3 oktober 2026 op sportpark Spartacus met 0-2 van VFC. Owen Passon en Jasper Tettero maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Vlaardingen.

De Jonge Spartaan opende thuis met een 1-3 nederlaag tegen HVC’10. Mede door veel strijd en een uitblinkende doelman Cas Abbas volgde 26 september 2026 een 0-2 zege bij Sparta AV in Rotterdam. De Spartaanse treffers kwamen op naam van Michael Sloof (strafschop) en Cheickna Toure. De 17-jarige Pepijn Klem maakte in de slotfase zijn competitiedebuut.

De tweede thuiswedstrijd voor het competitieseizoen 2026-2027 op zaterdag 3 oktober 2026 bracht het Vlaardingse VFC naar sportpark Spartacus. Vooraf stonden beide teams in de middenmoot met drie punten uit twee wedstrijden. VFC verloor de eerste wedstrijd met 2-1 in en tegen Hellevoetsluis. Zaterdag 26 september werd thuis een nipte 3-2 zege geboekt op ‘buurman’ MVV’27.

Met Joep de Geus voor de geschorste Tim Driece en Derek van der Sluijs onder de lat startte de thuisclub het duel op een zonovergoten Spartacus. Keeper Cas Abbas vierde vakantie met zijn gezin, hierdoor debuteerde de 17-jarige Derek van der Sluijs in het Spartaanse doel. De Jonge Spartaan opende fel en stoorde de gasten prima in de opbouw. Dit leidde al in de 2e minuut tot een schot van aanvoerder Wiljan Driece, dat net over de lat scheerde. Kort daarop werkte Julian Nieuwland een gevaarlijke voorzet van Né-Shawn Morris uit de doelmond. Na een mooie combinatie tussen Boy Hoogmoed en Pim Grootenboer kopte Jurian Hobbel naast.

Net binnen het kwartier mikte Joep de Geus net te hoog na een mooie aanval. Aan de andere kant schoot routinier Vincent van den Berg van afstand ver naast het Spartaanse doel. Dennis Baars en Juul Peeman wisten de balvaardige Owen Passon een scoringskans te ontnemen. Aan een schot van Pim Grootenboer ontbrak de kracht. Na een half uur moest de jeugdige Derek van der Sluijs knap gestrekt naar de hoek na een schot van Bram van Rij. Uit de daaropvolgende hoekschop knikte Jasper Tettero naast. Na een scherpe counter door het midden kan Owen Passon net voor rust de 0-1 voorsprong voor de gasten op het scorebord zetten.

Cheickna Toure kam na het rust in het veld voor Joas Vroegindeweij. Een voorzet vanaf links van Joep de Geus kon door Pim Grootenboer bij de 2e paal niet verzilverd worden. Jeffrey van Veen nam vanaf rechts een mooie indraaiende vrije trap. Van dichtbij kopte Juul Peeman richting het doel. Keeper Max Verkade tikte de bal behendig over de lat. De hoekschop van Joep de Geus werd door deze sluitpost uit zijn doelgebied geranseld.

Met nog een kwart wedstrijd te gaan kwamen Martijn van den Boogert en Michael Sloof in het veld voor Dennis Baars en Boy Hoogmoed. Juul Peeman was attent bij een van de counters van de gasten. VFC leunde naar achter en loerde op de counter. De thuisclub was, zeker in de tweede helft, vrij krachteloos in de aanval. Een scherpe voorzet van Pim Grootenboer ging aan alles en iedereen voorbij.

Derek van der Sluijs kwam goed uit zijn doel bij een uitbraak via Jasper Tettero. Met nog een kwartier op de klok kopte Cheickna Toure naast na een voorzet van Pim Grootenboer. Kort hierna counterden de gasten zich naar 0-2 via een mooie kopbal van Jasper Tettero. Koen Vervloed en Pepijn Klem vervingen kort voor tijd Pim Grootenboer en Julian Nieuwland. De thuisclub probeerde het wel, maar er lukte in deze fase (te) weinig. Hierdoor ging de wedstrijd als de beruchte nachtkaars uit en genoot het publiek meer van het zonnetje, dan van de wedstrijd.

Na drie wedstrijden verzamelde de formatie van Ben Mierop drie punten en bevindt zich daarmee in de brede middenmoot. Zaterdag 10 oktober reist De Jonge Spartaan af naar de Kralingse Zoom in Rotterdam om het op te nemen tegen het hoger geklasseerde Antibarbari. De wedstrijd vangt pas om 17.00 uur aan en staat onder leiding van arbiter Mats Blaak.