WFB geeft voorsprong weg en verliest van Fortuna Be Quick

WFB heeft zaterdag 7 november 2026 op bezoek bij Fortuna Be Quick met 5-2 verloren. De ploeg uit Ouddorp kwam nog op voorsprong, maar zag de thuisclub na rust uitlopen in deze wedstrijd in de vijfde klasse.

Ook in verdedigend opzicht stond WFB z’n mannetje. Samen met VV Haastrecht incasseerden ze de minste tegendoelpunten (0,4 per wedstrijd). Fortuna Be Quick trof dus een ploeg in vorm aan. De vorige editie van deze wedstrijd in Goudswaard werd door WFB met 1-9 gewonnen dus de vooruitzichten waren positief voor de Ouddorpse ploeg.

Het kon even niet op voor WFB. Tot afgelopen zaterdag was het team van Arjan Vuik, volgens de berekeningen van de website Voetbal Rotterdam, de productiefste ploeg van de regio. De Ouddorpers scoorden gemiddeld 6,2 doelpunten per wedstrijd en 31 keer in totaal. In absolute aantallen moest het alleen ASW (34), DVO ’32 (34) en Feyenoord (33) voor zich dulden.

WFB begon goed aan de wedstrijd. Door een misverstand in de defensie van Fortuna kon Rowan Breen de bal eenvoudig oppikken, waarop hij de bal onberispelijk binnenschoot. In deze fase hadden de Ouddorpers het beste van het spel en ook de mogelijkheden om verder uit te lopen. Met name Stan van Lenten en Bryan Westhoeve hadden de 0-2 op de schoen, maar ze wisten allebei het net niet te vinden.

Die magere voorsprong deed Fortuna Be Quick beseffen dat er tegen dit WFB wat te halen viel. Al in de eerste helft namen ze beetje bij beetje het initiatief over. Zo was Thimo Herrewijnen dicht bij de gelijkmaker, maar zijn poging ging net voorlangs. In de slotfase moesten achtereenvolgens keeper Daan Orgers, Sem Koese en Jorg Moerkerk ingrijpen om een doelpunt van de thuisploeg te voorkomen.

Vroeg in de tweede helft leek WFB de wedstrijd toch op slot te gooien. Via een flitsende aanval kwam de bal bij Stas Haverkamp, die in Rowan Breen de vrije man vond. De spits verdubbelde daarop de Ouddorpse score.

Fortuna Be Quick gaf echter niet op en kwam al vrij snel weer terug in de wedstrijd via een doelpunt van Thomas van Peperstraten. Kort daarna kreeg de thuisploeg een vrije trap rond de middellijn die voor de voeten viel van spits Dylan de Vroed. Na ongeveer een uur spelen trok hij de stand gelijk.

Dit zorgde voor onrust in de Ouddorpse ploeg. Ze waren gekomen voor een resultaat, maar dat leek uit hun handen te glippen. Steeds gehaaster en slordiger zocht de ploeg de weg naar voren en daarmee speelden ze Fortuna Be Quick, dat beschikte over snelle buitenspelers, in de kaart. Door doelpunten van Jacco Vink, Dylan de Vroed en Thimo Herrewijnen liep de thuisploeg uit naar 5-2 en daarmee waren ze nog genadig voor WFB.

Door deze nederlaag rest de Ouddorpers alleen nog de statistiek die er werkelijk toe doet: 6 gespeeld waarvan 4 gewonnen en 2 verloren.