WFB slaat in slotfase alsnog toe tegen NBSVV

WFB heeft zaterdag 14 november 2026 een belangrijke overwinning geboekt op NBSVV. Op Sportpark De Kruse leek de thuisploeg lange tijd tegen een nederlaag aan te lopen, maar in de slotfase draaide WFB de achterstand alsnog om in een 2-1 overwinning. Stan van Lenten en Stefan Nagtegaal zorgden met twee late treffers voor een belangrijke driepunter.

De thuisploeg moest daardoor in de achtervolging. WFB bleef proberen het eigen spel te spelen, maar slaagde er voor rust niet in om de achterstand ongedaan te maken. Met een 0-1 stand zochten beide teams de kleedkamers op.

WFB begon met de intentie om de nederlaag van een week eerder tegen Fortuna Be Quick recht te zetten. De ploeg van trainer Arjan Vuik wilde het initiatief nemen en kansen creëren. Toch was het NBSVV dat in de eerste helft op voorsprong kwam. In de 32e minuut profiteerden de bezoekers van balverlies bij WFB en werd de 0-1 op het scorebord gezet.

Na de pauze bleef WFB aandringen. De wedstrijd kreeg in de 77e minuut een belangrijk keerpunt toen een speler van NBSVV met een rode kaart van het veld werd gestuurd. WFB kreeg daardoor meer ruimte en kon de druk op de bezoekers verder opvoeren. De thuisploeg bleef geduldig zoeken naar de gelijkmaker en werd daarvoor uiteindelijk beloond.

In de 89e minuut was het Stan van Lenten die de 1-1 binnenschoot. Daarmee leek WFB alsnog een punt over te houden aan de wedstrijd, maar de ploeg rook meer mogelijkheden. Nog geen minuut later volgde de ontknoping. Stefan Nagtegaal maakte in de 90e minuut de 2-1 en bezorgde WFB daarmee een late overwinning.

Trainer Arjan Vuik was na afloop opgelucht en tevreden over het spel van zijn ploeg. In gesprek met Sport Lokaal-verslaggever Jordi Smit benadrukte hij het verschil met de wedstrijd van een week eerder. “Wij speelden goed, vergelijken met vorige week, we creëerden kansen”, aldus Vuik. Hij vond dat WFB ondanks de achterstand bleef voetballen en druk bleef zetten. Ook de invallers speelden volgens hem een belangrijke rol. De trainer ziet de breedte van de selectie als een mogelijke kracht van zijn elftal.

Ook speler Koen Moerkerk was blij met de overwinning. Hij vond dat WFB de zege verdiende en zag de rode kaart als een belangrijk omslagpunt. Door de man-meer-situatie kon de thuisploeg volgens hem meer domineren. “Blij mee, goed gevochten”, was zijn korte reactie op de late overwinning.

De drie punten zijn belangrijk voor WFB in de strijd om de bovenste plaatsen. De ploeg staat met vijftien punten uit zeven wedstrijden op de derde plaats in de vijfde klasse E, met een wedstrijd minder gespeeld dan meerdere concurrenten. Volgende week wacht een uitwedstrijd tegen SCO’63. WFB zal daar proberen de goede lijn door te trekken en de aansluiting met de top van de ranglijst te behouden.

Eindstand: WFB – NBSVV 2-1 (0-1)

Doelpunten: