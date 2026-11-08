DVV’09 geeft voorsprong uit handen tegen Unitas’30

DVV’09 heeft de thuiswedstrijd op zaterdag 7 november 2026 tegen Unitas’30 met 2-4 verloren. De ploeg uit Dirksland ging met een 2-1 voorsprong rusten, maar zag de bezoekers in de tweede helft alsnog toeslaan. Binnen tien minuten draaide Unitas’30 de achterstand om in een voorsprong. Daarmee bleef DVV’09, ondanks twee doelpunten voor rust, zonder punten.

De bezoekers begonnen voortvarend en kwamen in de twaalfde minuut op voorsprong. Owen Mossel zette Unitas’30 op 0-1. DVV’09 moest daardoor in de achtervolging, maar wist gaandeweg meer grip op de wedstrijd te krijgen. In de 37e minuut bracht Timo Kroon de thuisploeg weer langszij. Hij werkte een corner bij de tweede paal binnen en zorgde daarmee voor de gelijkmaker.

Na de ruime nederlaag tegen Nieuwenhoorn van een week eerder hoopte DVV’09 zich op eigen veld te herstellen. Tegenstander Unitas’30 stond voorafgaand aan de zevende speelronde met evenveel punten op de ranglijst. Het onderlinge duel op het sportpark in Dirksland was daarmee voor beide ploegen van belang om afstand te nemen van de onderste regionen.

De thuisploeg kreeg vervolgens meer vertrouwen en sloeg kort voor rust opnieuw toe. In de 43e minuut bracht Joost van der Veer DVV’09 op voorsprong. Na een knappe aanname met het hoofd wist hij de aanval af te ronden met de punt van zijn schoen: 2-1. Zo ging DVV’09 met een voorsprong de kleedkamer in.

Ook na de pauze bleef de wedstrijd aanvankelijk open. DVV’09 kreeg mogelijkheden om de marge te vergroten en de 3-1 op het scorebord te zetten. Die treffer bleef echter uit. In plaats daarvan kwam Unitas’30 in de 71e minuut opnieuw langszij. Anouar Moukouh maakte de 2-2 en bracht de spanning terug in de wedstrijd.

De gelijkmaker bleek het begin van een moeilijke fase voor de thuisploeg. Acht minuten later was het opnieuw Moukouh die toesloeg. Met zijn tweede doelpunt van de middag zette hij Unitas’30 op een 2-3 voorsprong. DVV’09 kreeg nauwelijks de tijd om zich te herstellen, want twee minuten later profiteerde Sven van Zwam van balverlies bij de opbouw. Hij bepaalde de eindstand op 2-4.

Trainer Harry Akkermans zag na afloop dat zijn ploeg de voorsprong niet voldoende wist te benutten. Volgens hem was de voorsprong bij rust enigszins gelukkig en waren beide ploegen gedurende de wedstrijd aan elkaar gewaagd. Het verschil zat uiteindelijk in de ervaring en de manier waarop Unitas’30 de fouten van DVV’09 afstrafte. De trainer ziet de wedstrijd dan ook als een leermoment voor zijn jonge ploeg.

De personele situatie maakt de komende weken bovendien niet eenvoudiger. David van den Berg, Pepijn van der Wulp en Jurgen van Bergen ontbreken voorlopig door blessures. Daar komt bij dat Luuk Corver tegen zijn vijfde gele kaart aanliep en daardoor geschorst is voor de volgende wedstrijd.

DVV’09 staat na zeven speelronden op de tiende plaats met zes punten. Zaterdag 14 november gaat de ploeg op bezoek bij VV Almkerk. De aftrap is om 14:30 uur.