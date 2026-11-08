Herkingen onderuit tegen sterk Vierpolders

Herkingen heeft zaterdag 7 november 2026 geen punten overgehouden aan het uitduel met Vierpolders. Op Sportpark Vierpolders verloor de ploeg van trainer Patrick Schijf met 3-0. Volgens de oefenmeester trof Herkingen tot dusver de sterkste tegenstander van het seizoen. Ondanks de nederlaag ziet hij zijn ploeg stappen zetten in de ontwikkeling.

Toch slaagde Vierpolders erin om de verdediging van Herkingen te doorbreken. De thuisploeg kwam in de eerste helft op voorsprong en ging met een 1-0 stand de rust in. Herkingen kreeg zelf ook een mogelijkheid om tot scoren te komen. Na een afstandsschot van Jacob Landman liet de doelman van Vierpolders de bal los, maar de aanvaller wist die kans niet te verzilveren.

Herkingen begon de wedstrijd met een andere tactische aanpak dan in de voorgaande speelronden. Schijf koos ervoor zijn ploeg wat verdedigender te laten spelen om de aanvallende kwaliteiten van Vierpolders beter op te vangen. Die keuze leek aanvankelijk goed uit te pakken. Herkingen hield de ruimtes beperkt en wist de thuisploeg in de openingsfase redelijk van het eigen doel weg te houden.

Na de pauze probeerde Herkingen de aansluiting te vinden, maar Vierpolders bleek een maatje te groot. De thuisploeg wist de voorsprong verder uit te bouwen en bepaalde de eindstand uiteindelijk op 3-0. Voor Herkingen betekende het opnieuw een nederlaag tegen een ploeg uit de bovenste regionen van de vijfde klasse E.

Na afloop sprak presentator Tim Hoek met trainer Patrick Schijf. De oefenmeester was realistisch over het verschil tussen beide ploegen. "Ik denk ook gewoon een heel volwassen elftal. Ja, die zijn op dit moment wel een stapje verder dan waar wij zijn", aldus Schijf. Hij noemde Vierpolders de sterkste tegenstander die Herkingen dit seizoen tot dusver heeft getroffen.

De trainer ziet zijn eigen ploeg ondertussen als een team in ontwikkeling. Schijf begon dit seizoen aan zijn eerste jaar bij Herkingen en kreeg bovendien te maken met zeven nieuwe spelers. Het inpassen van die nieuwkomers vraagt volgens hem tijd. De resultaten zijn daardoor nog wisselvallig, maar hij ziet wel vooruitgang binnen de groep.

Ook het programma speelde volgens Schijf een rol bij de huidige stand. Herkingen trof in de eerste speelronden meerdere ploegen die vorig seizoen hoog eindigden of vooraf opnieuw tot de titelkandidaten werden gerekend. Daarbij noemt hij onder meer WFB, ZBVH, Rockanje, Melissant en Vierpolders. Tegen ZBVH speelde Herkingen volgens de trainer zelfs een van zijn beste wedstrijden, maar ondanks een tweemaal opgebouwde voorsprong bleef de ploeg zonder punten.

Na zeven speelronden staat Herkingen met negen punten op de tiende plaats. De blik gaat nu op de thuiswedstrijd tegen SCO’63, dat momenteel onderaan staat. Schijf kijkt met vertrouwen vooruit en verwacht dat zijn ploeg klaar zal zijn voor die ontmoeting. "Ik verwacht tegen SCO dat wij daar klaar voor zijn. Gewoon drie punten gaan pakken", besloot de trainer.

Eindstand: Vierpolders – Herkingen 3-0 (1-0)