Herkingen trekt derby naar zich toe en verslaat NTVV

Herkingen ’55 heeft zaterdag 24 oktober 2026 de derby tegen NTVV met 2-1 gewonnen. Op Sportpark De Ster keek de thuisploeg al vroeg tegen een achterstand aan, maar Daan Kieviet bracht beide ploegen voor rust weer op gelijke hoogte. In de tweede helft bezorgde Maikel van den Ochtend Herkingen de overwinning.

De thuisploeg begon niet scherp en moest al in de vierde minuut in de achtervolging. Na een overtreding in het strafschopgebied wees scheidsrechter S. Gerritse naar de stip. Neal Kuiper benutte de strafschop en zette NTVV op een vroege 0-1-voorsprong.

De derby tussen Herkingen en NTVV stond in het teken van de vijfde speelronde in de vijfde klasse E. Herkingen begon met zes punten aan de wedstrijd, terwijl NTVV nog zonder punten onderaan stond. Toch waarschuwde trainer Schijf vooraf voor onderschatting. Door de komst van een nieuwe trainer bij NTVV was het volgens hem lastig in te schatten wat de bezoekers zouden brengen.

Herkingen had vervolgens veel balbezit, maar slaagde er aanvankelijk onvoldoende in om de ruimte op het veld goed te benutten. De buitenspelers kwamen regelmatig naar binnen, terwijl het middenveld hoog stond. Daardoor werd het lastig om de aanval goed op te bouwen. NTVV wist bovendien enkele keren gevaarlijk uit te breken. Doelman Thijmen Stout hield zijn ploeg met enkele reddingen op de been.

In de 33e minuut viel de verdiende gelijkmaker. Daan Kieviet kreeg de bal vanaf de zijkant, nam deze op zijn borst aan en schoot vervolgens met links raak: 1-1. Herkingen kreeg voor rust nog mogelijkheden om verder uit te lopen, maar ook NTVV bleef dreigend. Beide ploegen gingen daardoor met een gelijke stand de kleedkamer in.

Na rust stond Herkingen positioneel beter en kwam het meer aan voetballen toe. De thuisploeg creëerde meer kansen en zette NTVV verder onder druk. Dat resulteerde in de 61e minuut in de voorsprong. Maikel van den Ochtend, die na een ziekteweek gelukkig weer kon spelen, maakte de 2-1.

In de slotfase moest Herkingen nog flink aan de bak om de drie punten veilig te stellen. NTVV kreeg onder meer uit hoekschoppen mogelijkheden om de gelijkmaker af te dwingen, maar de thuisploeg hield gezamenlijk stand. Na een wedstrijd die veel energie had gekost, kon Herkingen opgelucht ademhalen.

Trainer Patrick Schijf was blij met de overwinning, al zag hij voldoende verbeterpunten. Over de eerste helft zei hij: “De eerste helft deden we dat niet goed.” Tegelijkertijd prees hij het optreden van zijn doelman: “Ik denk bij ons zeker de eerste helft dat hij een paar goede ballen pakt.”

Door de overwinning komt Herkingen na vijf wedstrijden op negen punten en staat het achtste. Zaterdag wacht een zware uitwedstrijd tegen Rockanje, dat momenteel bovenaan staat.