HYROX vraagt om kracht, conditie en mentale veerkracht

HYROX combineert hardlopen met functionele krachtoefeningen en stelt deelnemers zowel fysiek als mentaal op de proef. Tijdens een evenement in Oude-Tonge stonden zaterdag 7 november sporters aan de start om zichzelf uit te dagen.
Voor Ilse de Keijzer kreeg de deelname een bijzondere betekenis: na een periode van ernstige ziekte voltooide zij voor het eerst zelfstandig een volledige HYROX.
Een combinatie van hardlopen en kracht
HYROX is een relatief jonge sport waarin hardlopen en functionele fitness samenkomen. Het wedstrijdformat bestaat uit acht kilometer hardlopen, afgewisseld met acht verschillende fitnessonderdelen. De deelnemers lopen telkens één kilometer, waarna een oefening volgt. Dat patroon wordt acht keer herhaald.
Onder de oefeningen vallen onder meer de SkiErg, sled push, sled pull, burpee broad jumps, roeien, farmer's carry, sandbag lunges en wall balls. Het vraagt niet alleen om een goede conditie en spierkracht, maar ook om het vermogen om na een zware krachtinspanning opnieuw het hardlooptempo te vinden.
In Oude-Tonge konden deelnemers individueel of in duo's de uitdaging aangaan. De belangstelling voor de sport is ook op Goeree-Overflakkee merkbaar. De deelnemers stonden in verschillende categorieën aan de start, met uiteenlopende sportieve achtergronden en doelen.
Samen de uitdaging aangaan
Lieke van der Have was nauw betrokken bij de introductie van HYROX binnen de lokale sportomgeving. Nadat ze zelf aan een officiële wedstrijd had meegedaan, ontstond het idee om ook een evenement op het eiland te organiseren. "En toen dacht ik, hoe leuk is het als we een Focus Hyrox opzetten."
Volgens Van der Have speelt naast de sportieve uitdaging ook het sociale aspect een belangrijke rol. Deelnemers kunnen elkaar tijdens de oefeningen ondersteunen en samen naar de finish werken. Zelf heeft ze een voorkeur voor deelname in duo's. "En het is ook gewoon gezelliger. Je sleept elkaar er doorheen."
Dat neemt niet weg dat ook individuele deelname veel vraagt. De belasting verschilt bovendien per categorie. Bij de mannen zijn de gewichten zwaarder dan bij de vrouwen. In de gemengde categorie gelden de mannengewichten.
Voor Carina de Geus was het evenement haar eerste HYROX. Ondanks haar ervaring met de trainingen had ze zich niet specifiek uitgebreid voorbereid op de combinatie van hardlopen en kracht.
"En we hebben echt afgesproken samen, we gaan echt heel rustig starten met hardlopen. Zodat je die ademhaling juist weer even op gang kan krijgen." De zwaarste oefening vond ze al snel: "De burpees, sowieso. Ja, die zijn echt zwaar."
Bijzondere comeback
Voor Ilse de Keijzer was de deelname aan de wedstrijd meer dan een sportieve uitdaging. Twee jaar geleden werd ze ernstig ziek. Zonder dat de precieze oorzaak duidelijk werd, verloor ze dertien kilo lichaamsgewicht. Sporten was lange tijd geen optie, omdat dit medisch gezien te gevaarlijk was.
In december kreeg ze van haar diëtist toestemming om de sportactiviteiten weer voorzichtig op te pakken. Begin dit jaar begon ze opnieuw met trainen. De wedstrijd in Oude-Tonge was haar eerste volledige HYROX in haar eentje.
De finish betekende voor haar een emotioneel moment. "Ja, het was een heel diep dal en het hardlopen en het sporten heeft me er zo doorheen geholpen."
Ook de steun van andere sporters speelde een belangrijke rol. De aanmoedigingen langs het parcours maakten indruk. "Het is echt gewoon heel bijzonder."
De Keijzer finishte in 1 uur, 28 minuten en 37 seconden. Daarmee haalde ze haar zelfgestelde doel om binnen anderhalf uur te finishen. Aan die prestatie had ze vooraf een bijzondere beloning gekoppeld: deelname aan een officiële HYROX in Parijs.
Voor haar is de wedstrijd in Oude-Tonge daarmee niet alleen een sportieve prestatie, maar ook een moment waarop zichtbaar wordt wat sport kan betekenen. HYROX draait om kracht en uithoudingsvermogen, maar de verhalen van de deelnemers laten zien dat de motivatie om aan de start te verschijnen voor iedereen anders kan zijn.