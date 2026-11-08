HYROX vraagt om kracht, conditie en mentale veerkracht

Foto: Omroep Archipel

HYROX combineert hardlopen met functionele krachtoefeningen en stelt deelnemers zowel fysiek als mentaal op de proef. Tijdens een evenement in Oude-Tonge stonden zaterdag 7 november sporters aan de start om zichzelf uit te dagen.

Luister Sportverslaggever Janita van der Have ging langs bij een Hyrox Event in Oude Tonge 15s ◀ ▶ 30s 1 × 0:00 5:51

Voor Ilse de Keijzer kreeg de deelname een bijzondere betekenis: na een periode van ernstige ziekte voltooide zij voor het eerst zelfstandig een volledige HYROX. Een combinatie van hardlopen en kracht

HYROX is een relatief jonge sport waarin hardlopen en functionele fitness samenkomen. Het wedstrijdformat bestaat uit acht kilometer hardlopen, afgewisseld met acht verschillende fitnessonderdelen. De deelnemers lopen telkens één kilometer, waarna een oefening volgt. Dat patroon wordt acht keer herhaald.

Onder de oefeningen vallen onder meer de SkiErg, sled push, sled pull, burpee broad jumps, roeien, farmer's carry, sandbag lunges en wall balls. Het vraagt niet alleen om een goede conditie en spierkracht, maar ook om het vermogen om na een zware krachtinspanning opnieuw het hardlooptempo te vinden. In Oude-Tonge konden deelnemers individueel of in duo's de uitdaging aangaan. De belangstelling voor de sport is ook op Goeree-Overflakkee merkbaar. De deelnemers stonden in verschillende categorieën aan de start, met uiteenlopende sportieve achtergronden en doelen. Samen de uitdaging aangaan

Lieke van der Have was nauw betrokken bij de introductie van HYROX binnen de lokale sportomgeving. Nadat ze zelf aan een officiële wedstrijd had meegedaan, ontstond het idee om ook een evenement op het eiland te organiseren. "En toen dacht ik, hoe leuk is het als we een Focus Hyrox opzetten." Volgens Van der Have speelt naast de sportieve uitdaging ook het sociale aspect een belangrijke rol. Deelnemers kunnen elkaar tijdens de oefeningen ondersteunen en samen naar de finish werken. Zelf heeft ze een voorkeur voor deelname in duo's. "En het is ook gewoon gezelliger. Je sleept elkaar er doorheen." Dat neemt niet weg dat ook individuele deelname veel vraagt. De belasting verschilt bovendien per categorie. Bij de mannen zijn de gewichten zwaarder dan bij de vrouwen. In de gemengde categorie gelden de mannengewichten. Voor Carina de Geus was het evenement haar eerste HYROX. Ondanks haar ervaring met de trainingen had ze zich niet specifiek uitgebreid voorbereid op de combinatie van hardlopen en kracht. "En we hebben echt afgesproken samen, we gaan echt heel rustig starten met hardlopen. Zodat je die ademhaling juist weer even op gang kan krijgen." De zwaarste oefening vond ze al snel: "De burpees, sowieso. Ja, die zijn echt zwaar."