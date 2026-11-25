KV Good Luck uit Middelharnis en hoofdtrainer Joyce ten Cate beëindigen hun samenwerking per direct. Petri van Dijk neemt haar taken bij de selectie voorlopig over. De vereniging en Ten Cate hebben in goed overleg besloten om te stoppen.

In een bericht op sociale media bedankt de vereniging uit Middelharnis Ten Cate voor haar inzet, betrokkenheid en bijdrage aan de ontwikkeling van het team gedurende haar periode als trainer van de selectie. KV Good Luck spreekt verder haar waardering uit voor de wijze waarop zij haar werkzaamheden heeft uitgevoerd en wenst haar veel succes in haar verdere sportieve en persoonlijke toekomst. Ten Cate was pas sinds dit jaar trainer bij de korfbalvereniging.

Om de continuïteit binnen de selectie te waarborgen, worden de taken per direct waargenomen door Petri van Dijk. "De vereniging heeft er vertrouwen in dat Petri de groep op een goede manier zal begeleiden in de komende periode" aldus voorzitter Jan de Leeuw.